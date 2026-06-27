VIDEO Kaos ispred stadiona u Philadelphiji! Policija uvodi red i na konjima, zatvorili su ulaz

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lika na nogama zbog 35.000 T otpada, traže istinu o toksinima
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Gospić na nogama zbog opasnog otpada, Lokomotiva iskočila iz tračnica u Zagrebu, U nesrećama s romobilima je poginulo šest ljudi, a skoro polovica ozlijeđenih djeca. HDZ i dalje prvi, Most i Možemo! rastu, SDP pao ispod 20 posto. Bageri uz plažu u Bolu šokirali kupače. U nedjelju vrhunac toplinskog vala, stiže do 39 stupnjeva
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Gledajte '240 sekundi 24sata'
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Video: 24sata Video
PRED POSLJEDNJI SUSRET
USA REPORT 24SATA: Kiša pljušti u Philadelphiji, ali Hrvati ne mare i uvjereni su u prolazak
PHILADELPHIA - Hrvatska i Gana igraju u 23 sata u posljednjem kolu Skupine L, a 'vatreni' moraju pobijediti kako bi sigurno prošli u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Uoči utakmice Hrvati su preplavili ulice Philadelphije i uvjereni su u prolazak, a fešte na ulicama poremetila je kiša
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USA REPORT
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Video: 24sata Video
SJAJNA ATMOSFERA
VIDEO Epsko vjenčanje u SAD-u! Hrvati sreli mladence na ulici, a nastale su scene za pamćenje
PHILADELPHIA, SAD - Hrvatski navijači u petak su priredili pravi show na ulicama Philadelphije. Okupili su se u središtu američkog grada, gdje će odmjeriti snage s Ganom (subota, 23 sata), a u središtu zbivanja našli su se mladenci, koji su taman izjavili sudbonosno da. Hrvatski navijači su ih okružili, a nastale su spektakularne scene koje će svi koji su tamo bili prisutni dugo pamtiti.
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Hrvatski navijači upali na svadbeno fotografiranje
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Video: Pixsell//
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'
Gordon Schildenfeld o uspjehu hrvatskog nogometa: 'Svi se čude kako to uspijevamo...'
Gordon Schildenfeld gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i osvrnuo se na uspjehe našeg nogometa. Cijeli podcast pogledajte na YouTube kanalu 24sata
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Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata
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Video: 24sata Video
ŠOU U PHILADELPHIJI
VIDEO Stigli su Hrvati! Evo kako se navijači zagrijavaju u lokalu
PHILADELPHIA - Hrvatski navijači već su uvelike okupirali Philadelphiju gdje će Hrvatska odigrati zadnju utakmicu u skupini protiv Gane (23 sata). Atmosfera je sjajna, pjevaju se navijačke i hrvatske pjesme te se lagano zagrijavaju glasnice i dlanovi za spektakl. Hrvatskoj je bod dosta za prolazak skupine, a na tribinama će imati veliku podršku
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Hrvatski navijači u Philadelphiji
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Video: Tomislav Gabelić/24sata