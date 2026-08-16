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VIDEO Torcidaši trčali prema odmorištu, dočekao ih kordon policije. Spremao se obračun?
DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice 3. kol HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je trenutno postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da su ondje uz navijače Gorice bili i Bad Blue Boysi. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Sve ukazuje da je policija na vrijeme spriječila obračun.