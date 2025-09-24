Obavijesti

Sport

Komentari 4
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Beogradu! Navijač Celtica završio u bolnici nakon što su ga napali srpski huligani

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos u Beogradu! Navijač Celtica završio u bolnici nakon što su ga napali srpski huligani
Foto: screenshot/instagram

Kaos u Beogradu! Huligani napali škotske navijače Celtica u centru grada. Letjele su stolice i flaše, a jedan navijač završio u bolnici s ozljedama glave

Nemile scene dogodile su se u Beogradu noć uoči utakmice Europske lige između Crvene zvezde i škotskog velikana Celtica. Naime, Zvezda će na stadionu Rajko Mitić ugostiti Celtic, a dio škotskih navijača stigao je u Beograd dan uoči utakmice.

Prema pisanju srpskih portala, grupa škotskih navijača okupila se u jednoj gostionici, nakon čega je do njih došla grupa od 20-ak srpskih huligana, koji su ih okružili.

Najprije su se 'porječkali' sa Škotima, a onda je uslijedila tučnjava. Na scenu je došao veliki broj pripadnika policije, ali huligani su se već razbježali, ispričao je svjedok za Blic.

- Gosti za jednim stolom bili su stranci, imali su obilježja nekog sportskog kluba na majicama. Odjednom je došla skupina od 20-ak huligana. Okružili su strane goste i ušli u raspravu s njima. Nakon toga krenula je tučnjava. Bacali su stolice, stolove... Nastao je opći kaos. Razbježali su se prije dolaska policije - rekao je radnik ugostiteljskog objekta u kojem se dogodila tučnjava za Blic.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
ZALJUBLJENI PAR

FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu

Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta
Navijači slavili prerano: Dinamo bez tri boda za zelenim stolom, Uefa smislila bizarnu formulu
NEVJEROJATNA SITUACIJA

Navijači slavili prerano: Dinamo bez tri boda za zelenim stolom, Uefa smislila bizarnu formulu

Budući da je Dinamo prilikom ždrijeba bio smješten u prvu jakosnu skupinu, a Maccabi u drugu, broj bodova koji bi "Modri" dobili umjesto neodigrane utakmice izračunao bi se na temelju prosjeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025