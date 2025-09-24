VIDEO Kaos u Beogradu! Navijač Celtica završio u bolnici nakon što su ga napali srpski huligani

Nemile scene dogodile su se u Beogradu noć uoči utakmice Europske lige između Crvene zvezde i škotskog velikana Celtica. Naime, Zvezda će na stadionu Rajko Mitić ugostiti Celtic, a dio škotskih navijača stigao je u Beograd dan uoči utakmice.

Prema pisanju srpskih portala, grupa škotskih navijača okupila se u jednoj gostionici, nakon čega je do njih došla grupa od 20-ak srpskih huligana, koji su ih okružili.

Najprije su se 'porječkali' sa Škotima, a onda je uslijedila tučnjava. Na scenu je došao veliki broj pripadnika policije, ali huligani su se već razbježali, ispričao je svjedok za Blic.

- Gosti za jednim stolom bili su stranci, imali su obilježja nekog sportskog kluba na majicama. Odjednom je došla skupina od 20-ak huligana. Okružili su strane goste i ušli u raspravu s njima. Nakon toga krenula je tučnjava. Bacali su stolice, stolove... Nastao je opći kaos. Razbježali su se prije dolaska policije - rekao je radnik ugostiteljskog objekta u kojem se dogodila tučnjava za Blic.