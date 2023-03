VIDEO Kaos u Skoplju: Gostujući navijači divljali na tribini, preko terena su na njih krenuli domaći

Aktualni prvak Makedonije u rukometu Vardar 1961 i peti je put u nizu slavio u domaćem prvenstvu, a ovaj je put pobjeda bila vrjednija jer su na domaćem parketu svladali konkurenta u borbi za naslov Eurofarm Pelister (31-24).

Ovi veliki rivali čvrsto su krenuli u utakmicu, a na tribinama je bilo mnoštvo domaćih navijača. Ali sve se 'zakuhalo' kad su u 17. minuti u dvoranu ušli i gostujući navijači te su upalili pirotehnička sredstva i bacali ih na dio tribine gdje su bili smješteni 'obični' gledatelji te je to izazvalo ultrase Vardara.

Komiti su utrčali na teren i krenuli prema Čkembarima, a neki su rukometaši pokušali smiriti situaciju, ali nisu uspjeli. Stvari je morala smirivati i policija, a igrači su otišli u svlačionicu. Video možete pogledati OVDJE.

Nakon što se situacija smirila policija nije ispraznila dvoranu već je delegat upozorio navijače kako će se to dogoditi dođe li do idućeg prekida. A poljuljalo je to sve goste koji više nisu mogli nastaviti u dobrom ritmu.

Vardar je prije odmora osigurao prednost od tri gola razlike (13-10), a već na početku drugog dijela otišli su na osjetnu prednost od sedam golova razlike te ju održavali do kraja susreta (31-24).

