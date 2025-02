VIDEO Kaos u Zadru! Gledatelji s ulaznicama nisu uspjeli ući u Jazine: 'Rekli su da je prepuno'

Za utakmicu Hrvatske i Francuske u kultnoj dvorani Jazinama u Zadru tražila se karta viška! Hrvatski su košarkaši u petak pred domaćom publikom odigrali utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a karte za utakmicu bile su rasprodane davno prije datuma održavanja utakmice.

Mnogi su htjeli podržati košarkaše u ključnoj utakmici kvalifikacija, a neki su zbog toga ostali zakinuti. Naime, javili su nam se brojni čitatelji koji su ostali ispred dvorane u Jazinama, iako su imali važeću ulaznicu za utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Gužva u Zadru

Pokretanje videa... 00:47 Navijači s kartama nisu pušteni na utakmicu | Video: Čitatelj 24sata

- Ljudi su ostali ispred dvorane, mahali su kartama, nikoga nisu puštali unutra, s izgovorom da je dvorana prepuna i da nema mjesta za nas. Rekli smo da smo kupili karte, ali odgovorili su nam da nije to do njih i da nas i dalje ne mogu pustiti unutra i da odgovornost za to nosi organizator - rekao nam je čitatelj, koji procjenjuje kako je ispred dvorane ostalo oko tisuću ljudi.

Zadar: Atmofera uoči kvalifikacija za EuroBasket između Hrvatske i Francuske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Organizator na poziv zaštitara nije htio izaći iz dvorane kako bi objasnio zašto je došlo do ove situacije. Stigla je i interventna policija, zaštitari stoje na ulazu i nikoga i dalje ne puštaju - dodao je čitatelj.

Službeni spiker molio je gledatelje uoči početka utakmice "da se malo stisnu" kako bi još ljudi ušlo u dvoranu. Ipak, čini se kako u Jazine nisu uspjeli ući svi koji su planirali podržati reprezentaciju.