VIDEO Kapetan žestokim faulom presudio Osijeku kod 'lokosa'. Uslijedio je još jedan debakl

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Majkić promašio loptu, a igrač Varaždina nije uspio zabiti na prazan gol. Pogledajte kako VARAŽDIN - ISTRA 0-0 Druga je to utakmica ove sezone u kojoj su momčad iz Pule i ona iz Baroknog grda podijelile bodove. Najveću priliku na utakmici imao je u 5. minuti Jurica Poldrugač. On je dobio dubinsku loptu koja je prilikom pokušaja ispucavanja Lovre Majkića poskočila i prešla mu preko noge. Igrač Varaždina ima je prazan gol, no sapleo se i nije uspio zabiti.

Kopiranje linka