VIDEO Karačić i Kulušić srušili Istru u važnoj pobjedi lokosa! Pogledajte golove sa susreta

STRAVA
VIDEO Auto završio na krovu na A1: 'Prizor je uznemirujuć...'
A1 - Auto je završio na krovu, prizor je bio uznemirujuć, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku prometne nesreće na A1. Na stranicama HAK-a stoji kako se prometna nesreća dogodila na autocesti A1 između čvora Zagvozd i čvora Ravča u smjeru Dubrovnika, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. "Sudarila su se dva auta, hitna i policija su već intervenirali", kazao nam je čitatelj.
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Prometna nesreća na A1
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Video: čitatelj/24sata
POGLEDAJTE SAŽETAK
VIDEO Fruk je nevjerojatnom golčinom donio pobjedu Rijeci! Kekov stroj je ponovno proradio
Rijeka je u desetom kolu HNL-a pobijedila Rudeš rezultatom 2-1. Rano su Riječani poveli preko Vignata u 5. minuti, a u 74. je iz slobodnjaka povećao vodstvo Fruk. Slobodnjak je Rijeka dobila nakon što je pocrvenio Celjak jer je kao zadnji igrač obrane srušio Adu-Adjeija. Skoko je pogodio u sudačkoj nadoknadi za domaćina i smanjio poraz Rudeša
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Sažetak Rudeš-Rijeka 1-2
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Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja nazi torcidaša. Svijet se zgraža na scene iz Splita...
Uhićenja splitske policije zbog sramotnih nacističkih i antisemitskih poruka u korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Osude stižu sa svih strana, zgraža se i svijet. Donosimo i šokantan slučaj pedofila u Zagrebu. Habijan se sprema uvesti AI u svoj resor...
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Gledajte '240 sekundi' 24sata
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Video: 24sata Video
SJAJAN ROĐENDANSKI POKLON
VIDEO Spiderman iznenadio hrabrog Nou! 'Bio je jako sretan i iznenađen, visio je naopačke'
Maximilian Bindernagel Vujnović velikogorički je profesionalni vatrogasac koji se u slobodno vrijeme "pretvara" u Spider-Mana kako bi razveselio djecu. Istu misiju ima i Jasenka Bastaić, Zagrepčanka koja je nakon smrti 42-godišnjeg supruga Nikole osnovala udrugu njegova imena i po bolnicama djeci raznosi poklone. Prošloga Božića su Jasenka i Max nosili poklone na Rebro i tamo upoznali jednog doista posebnog dječaka, 13-godišnjeg Nou Fizira iz Črnkovaca pored Osijeka, oboljelog od Hodgkinova limfoma. Neki dan, na 13. rođendan, Jasenka i Spider-Man iznenadili su Nou i njegov čitav razred, koji mu je došao na rođendan. Noa se školuje kod kuće. Max se, poslovično, spustio s krova, ali se u njegovu umijeću onda okušao i Noa. Bio je oduševljen. "Jako je bio sretan i iznenađen, ništa nije slutio. Jasenka mu je nabavila i 'plejku' za poklon. Sad je i on malo visio naopačke, bio je tako hrabar i sretan zbog toga. Najljepše nam je bilo vidjeti da sad već pomalo hoda, to nas je jako usrećilo. Došao mu je i cijeli razred s razrednicom, zaboravio je na sve probleme barem taj dan", kazao je Max.
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Spiderman kod hrabroga Noe
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Video: 24sata Video
TRETMANI UZ DOGOVOR
VIDEO Veliko srce Virovitičanke: Besplatno radi obrve ženama koje su se liječile od raka
U mjesecu podizanja svijesti o raku dojke, Virovitičanka Ana Suzić odlučila je pružiti podršku ženama koje se suočavaju s posljedicama bolesti i onkološkog liječenja. U svom kozmetičkom salonu 'Ana Suzić Make up' besplatno obnavlja obrve ženama koje su ih izgubile tijekom liječenja. Svoju inicijativu ne ograničava samo na listopad, mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ana poručuje kako će besplatne tretmane nastaviti pružati i nakon listopada, uz prethodni dogovor.
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Ana Suzić vraća obrve ženama koje su ih izgubile zbog liječenja raka dojke
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Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL