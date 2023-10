VIDEO Kladioničarski skandal u Italiji: Igrač Rome je zbog ovog faula navodno napunio račune

Mnoga djeca sanjaju nogometne visine, ali samo rijetki uspiju. No, oni koji i uspiju vrlo često shvate olako tu priliku pa upropaste sve što su gradili. Zarađuju milijune, ali ni to im nije dovoljno. Žele još i još pa se služe raznoraznim sredstvima kako bi došli do toga. Klađenje i namještanje utakmica teško je iskorijeniti, a nova afera isplovila je u Serie A.

Nicolo Fagioli (Juventus), Nicolo Zaniolo (Aston Villa) i Sandro Tonali (Newcastle) osumnjičeni su da su se kladili na utakmice svojih klubova. Ova kladioničarska afera potresla je talijanski nogomet, Tonali i Zaniolo izbačeni su iz reprezentacije, a čini se kako nisu jedini koji su se okoristili ilegalnim putem.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Fabrizio Corona je talijanski fotograf i bivši suprug hrvatske manekenke Nine Morić. Poznat je po skandalima, nekoliko puta je bio u zatvoru, a upravo je on otkrio kladioničarsku aferu.

Foto: Emmevi Photo/IPA

Tvrdi kako ima imena više od pedesetorice nogometaša koji su umiješani u ovu aferu, a o svemu javnost obavještava na društvenim mrežama. Obećao je da će otkriti sve igrače koji su se kladili, kao i talijanske nogometaše i dužnosnike koji su homoseksualci. Ovaj put je otkrio da je igrač Rome Nicola Zalewski (21) također umiješan u klađenje.

Foto: Fabrizio Corradetti/IPA Sport / ipa-agency.net

Kako piše La Repubblica, poljski reprezentativac se navodno u svibnju ove godine kladio da će dobiti žuti karton protiv Salernitane (2-2). I gle čuda, to se i dogodilo i to u posljednjim sekundama minutama utakmice. U 94. minuti povukao je za dres suparničkog igrača i dobio žuti.

Video prekršaja pogledajte OVDJE

Zalewski je odbacio sve optužbe, ali je pitanje kako će opravdati ovaj prekršaj.