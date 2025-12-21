Obavijesti

SAŽETAK HAJDUK - VUKOVAR

VIDEO Klasa i ludost Livaje, gol Puljića, crveni kartoni Tadića i Rebića. Evo sažetka s Poljuda

HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Kada je Hajduk u 30. minuti ostao s igračem više pri rezultatu 1-0 (Šego zabio), malo je tko očekivao ovakvu ludnicu u drugom dijelu. Puljić je šokirao Poljud golom za 1-1, Livaja ušao u igru u 66. pa zabio u 70., a dobio crveni karton u 77. Prije toga Rebića su isključili u 74., ali ostalo je 2-1

Hajduk - Vukovar
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

NAKON POBJEDE

VIDEO Zvižduci za suce, pjesma za igrače. Poljud je pozdravio hajdukovce za kraj 2025. godine

HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Pravi vrtuljak emocija doživjeli su navijači Hajduka na utakmici protiv Vukovara. Prvi dio bio je briljantan, gol za 1-0, crveni karton gostiju. A onda - ludo drugo poluvrijeme! Crveni kartoni Rebića i Livaje, ali na kraju ipak pobjeda 2-1. Sudac je dobio zvižduke na kraju

Hajduk - Vukovar
Video: Tomislav Gabelić/24sata
GOLOVI S MAKSIMIRA

VIDEO Pogledajte majstoriju Topića i bizarnu reakciju obrane Lokomotive za drugi gol Dinama

DINAMO - LOKOMOTIVA 2-0 Stigli su "Lokosi" na ovaj dvoboj s osam uzastopnih utakmica bez pobjede, a posljednju su upisali baš protiv Dinama. Ipak, večeras nisu imali šanse, a Topić (11. minuta) i Beljo (58.) bili su precizni za "modre". Dinamo je na vrhu lige s 38 bodova, Lokomotiva je osma s 19

Dinamo - Lokomotiva
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAKON POBJEDE

VIDEO Ovako su Boysi ispratili Dinamove igrače put svlačionice

DINAMO - LOKOMOTIVA 2-0 Na uspješan su način Dinamovi igrači zaključili 2025. godinu, a ponosni su na svoje pulene bili Bad Blue Boysi. Pjesmom i pljeskom ispratili su igrače u svlačionicu i Dinamo s optimizmom dočekuje kraj godine. Jesenski je prvak, a iduću utakmicu igra protiv FCSB-a 22. siječnja

BBB
Video: Hrvoje Tironi/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Patrick (10) velikog srca pušta kosu za djecu oboljelu od raka

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Patrik (10) iz Zagreba pušta kosu kako bi je donirao djeci oboljeloj od raka. Muškarac (28) uhićen zbog ubojstva muškarca pronađenog kraj ribnjaka u Maloj Subotici. Zagrebački nadbiskup u božićnoj poruci pozvao je na priznavanje nepravdi i zločina. Dječaku u Osijeku eksplodirala je petarda u ruci, amputirana su mu dva prsta. U Epsteinovom dosjeu pojavila su se slavna imena, ali dio dokumenata ostaje skriven. Za Badnjak je moguć snijeg u Zagrebu, a u Gorskom kotaru siguran.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Patrik (10) velikog srca pušta kosu za djecu oboljelu od raka
Video: 24sata Video

