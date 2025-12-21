SAŽETAK HAJDUK - VUKOVAR
VIDEO Klasa i ludost Livaje, gol Puljića, crveni kartoni Tadića i Rebića. Evo sažetka s Poljuda
HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Kada je Hajduk u 30. minuti ostao s igračem više pri rezultatu 1-0 (Šego zabio), malo je tko očekivao ovakvu ludnicu u drugom dijelu. Puljić je šokirao Poljud golom za 1-1, Livaja ušao u igru u 66. pa zabio u 70., a dobio crveni karton u 77. Prije toga Rebića su isključili u 74., ali ostalo je 2-1
