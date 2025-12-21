VIDEO Klasa i ludost Livaje, gol Puljića, crveni kartoni Tadića i Rebića. Evo sažetka s Poljuda

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Patrick (10) velikog srca pušta kosu za djecu oboljelu od raka Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Patrik (10) iz Zagreba pušta kosu kako bi je donirao djeci oboljeloj od raka. Muškarac (28) uhićen zbog ubojstva muškarca pronađenog kraj ribnjaka u Maloj Subotici. Zagrebački nadbiskup u božićnoj poruci pozvao je na priznavanje nepravdi i zločina. Dječaku u Osijeku eksplodirala je petarda u ruci, amputirana su mu dva prsta. U Epsteinovom dosjeu pojavila su se slavna imena, ali dio dokumenata ostaje skriven. Za Badnjak je moguć snijeg u Zagrebu, a u Gorskom kotaru siguran.

