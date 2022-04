VIDEO Kovin Chelsea do vrha napunio mrežu Southamptona

Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić odigrao je čitav susret za Chelsea koji je u susretu 32. kola engleskog nogometnog prvenstva uvjerljivo sa 6-0 (4-0) kao gost svladao Southampton.

Susret je bio odlučen već nakon 20-ak minuta jer je Chelsea golovima Alonsa (8), Mounta (16) i Wernera (21) stigao do prednosti od 3-0. Do kraja prvog poluvremena Havertz je povisio na 4-0 (31), da bi početkom nastavka svoje druge golove na utakmici postigli Werner (49) i Mount (54). Dojam je kako je Chelsea mogao i do uvjerljivijeg slavlja, ali se londonski sastav ipak smilovao groznom domaćinu.

Golove s utakmice Southampton-Chelsea pogledajte ovdje

Chelsea se ovom pobjedom učvrstio na trećem mjestu ljestvice sa 62 boda, 11 manje od vodećeg Manchester Cityja, 10 manje od drugog Liverpoola, ali i osam više od četvrtog Tottenham Hotspura te petog Arsenala.

A upravo je Arsenal napravio pogrešan korak u borbi za Ligu prvaka izgubivši na svom terenu od Brighton and Hove Albiona sa 1-2 (0-1). Gosti s južne obale poveli su sa 2-0 golovima Trossarda (29) i Mwepua (67), da bi drugi uzastopni poraz "topnika", izgubili su u ponedjeljak od Crystal Palacea sa 0-3, ublažio Odegaard (89).

Arsenal je prije pet dana imao isti broj bodova, ali i dvije utakmice manje od Tottenhama, a sada su ta dva sastava poravnata i po bodovima i po broju odigranih susreta.

