Kako si to napravio? Rukama, odgovara 'kriminalac' Roberto Soldić (26, 18-3) u najavnom videu poljskog KSW-a za nadolazeću priredbu! Kao i uvijek iz najjače europske MMA organizacije napravili su poseban trailer za regionalnu zvijezdu koja će braniti pojas velter kategorije (do 77 kg) protiv neugodnog Čeha Patrika Kincla (31, 24-9-1 N/C).

POGLEDAJTE VIDEO: 'KSW 63 - Crime of the century'

Podsjetimo, hrvatski je borac titulu trebao braniti na priredbi koja se upravo 4. rujna trebala održati u pulskoj Areni, no premještena je u Varšavu. Bilo kako bilo, Robertova obrana titule bit će glavna borba večeri priredbe simbolično nazvane 'Crime of the century' jer su mu organizatori u najavnom videu dodijelili ulogu kriminalca, dok je njegov protivnik inspektor.

Spomenuti se dvojac već trebao boriti u rujnu 2019. godine, ali Patrik je otkazao zbog ozljede lakta pa je tad umjesto njega Soldić pobijedio Michala Pietrzaka (33, 10-4). Kincl ima jednu pobjedu u KSW-u protiv Tomasza Romanowskog (32, 13-8-1), a u nizu je od pet pobjeda u karijeri. Soldić nakon te borbe ima pet pobjeda, a obojica nisu izgubila od 2018. godine te će jednom nizu doći kraj.

Osim 'Robocopa' na KSW-u ćemo gledati i borbe Antuna Račića (30, 25-9), Sare Luzar Smajić (26, 1-1) i Aleksandra Rakasa (30, 16-8) iz Hrvatske te srpskog borca Darka Stošića (29, 15-4). Priredba je na rasporedu u subotu, 4. rujna, s početkom u 20 sati, a PPV je u prodaji putem KSW TV-a.