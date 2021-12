Damir Krznar nakon poraza od Rijeke, u 48. utakmici na klupi Dinama, podnio je ostavku. Bio mu je to osmi poraz i četvrta utakmica od posljednjih pet u kojima nije pobijedio. Bijeli su na Maksimiru prošli u polufinale Kupa i ostavili "modre" bez šanse za novu duplu krunu.

- Nažalost, i ovaj put moramo biti vrlo zadovoljni fazom napada, ali faza obrane nam ne polazi za rukom. Ponovno primamo gol, praktički u svakoj u zadnjih pet, šest utakmica. Danas Rijeka u tri udarca tri gola. Znači, nikako da spojimo taj dio faze napada i obrane u jednu dobru izvedbu. Ne mogu se oteti dojmu da dobro igramo u polju, ali gubimo utakmice. Naravno da je Dinamo uvijek napadao dvije titule, ispali smo iz Kupa i to je nešto što je iznimno žalosno za nas - rekao je Krznar u razgovoru za klupski kanal na YouTubeu.

Nastavio je o razlozima poraza.

- Opet će zvučati vrlo čudno i nelogično, ali očekivali smo neugodnu Rijeku u tranziciji, pripremili se za to, ostali s osiguranjima 3+1 da to preveniramo. I opet nam se dogodi kašnjenje jednog od te trojice, opet nas Rijeka kroz dvije tranzicije dvaput ugrozi. Hvala dečkima na trudu nakon toga, i prije toga, kod 0-0 bili smo konkretniji. Ivanušec je imao dva zicera, nikako zabiti. U drugom poluvremenu ponovno smo krenuli silovito, došli do 2-1, četiri puta lopta je izlazila van s crte... Ali slaba je to utjeha, činjenica je da rezultat nije polučen, da nije dostavljen, kako u Kupu, tako u prvenstvu šepamo. Ispred nas je iznimno neugodna utakmica protiv Hajduka, u nju ulazimo poljuljani i moj moralni čin je napraviti sve za momčad.

A onda je, u jednom dahu, priopćio kako odlazi.

- Meni je uvijek Dinamo bio na prvom mjestu, momčad je ta koja je na prvom mjestu. Moja je procjena da u ovom trenutku momčad treba pozitivan šok i možda je dobra prigoda, pošto se obraćam našim navijačima, da im zahvalim na podršci, oni koji su podršku dali. Da se ispričam svima onima kojima to nije bilo dovoljno i koji su možda u jednu ruku, s razlogom, nezadovoljni - kazao je Krznar.

- Ovog trenutka, možda još vruć, ali mislim da se ni sutra situacija neće promijeniti, definitivno dajem ostavku na ovu poziciju u cilju da momčad napravi pozitivan iskorak, mentalni šok. On je u ovom trenutku potreban. Želim sreću novom treneru, želim sreću Dinamu i bit ću, naravno, naš navijač od malih nogu, da se slikovito izrazim, do kasne starosti. U ovom trenutku mislim da je najbolje rješenje razlaz - kazao je.

Naslijedit će ga Željko Kopić barem do kraja polusezone.

- Kažem, uvijek je Dinamo na prvom mjestu. Nažalost, nismo uspjeli. Žao mi je što, moj je dojam, ove dobre partije nismo rezultatski okrunili bolje. Ostat će utjeha dobra predstava i dobra igra, ali moja je odgovornost da kažem dosta je i, zbilja, dosta je - rekao je Damir Krznar i oprostio se od klupe "modrih".