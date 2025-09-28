VIDEO Kulenović izborio penal i promašio ga prvi put u karijeri

Dinamo je s uvjerljivih 4-1 srušio Slaven Belupo u 8. kolu HNL-a i slavio treću utakmicu u nizu. S nova tri boda, 'modri' su se odvojili na vrhu prvenstvene ljestvice ispred Hajduka te nastavili sa sjajnom formom.

I ova utakmica na Maksimiru pokazala je da je Dinamo u ovom trenutku kategoriju iznad svih ostalih momčadi u HNL-u, posebno zbog činjenice da je Mario Kovačević promiješao sastav u odnosu na Fenerbahče, a četiri pričuve odradile su odličan posao. Među njima je Sandro Kulenović koji je dobio šansu od prve minute, a Kovačeviću je opravdao povjerenje golom.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bio mu je to šesti u HNL-u (osmi u sezoni ukupno) čime je preuzeo vrh liste najboljih strijelaca ispred Omerovića (5) i Belje (4), no Kulenoviću je protiv Slavena stao pozitivan niz što se tiče kaznenih udaraca.

Naime, izborio ga je u 59. minuti nakon što ga je Osman Hadžikić srušio u kaznenom prostoru da bi upravo on preuzeo odgovornost. Kulenović je do sada 13 puta uspješno zabijao s bijele točke u seniorskom nogometu, na 14. pokušaju taj niz je stao.

Hadžikić ga je pročitao, bacio se u lijevu stranu i sjajnom obranom popravio pogrešku od ranije.

VIDEO PENALA POGLEDAJTE OVDJE

Kulenović je, istina, promašivao penale igrajući u dresu hrvatske U-17 i U-19 reprezentacije i u mlađim kategorijama, no u seniorskom nogometu do danas nije.