VIDEO Leclerc potpuno poludio na Ferrari i vikao na momčad! Norris maestralno do trona

Vozač McLarena Lando Norris pobijedio je na Hungaroringu u utrci za Veliku nagradu Mađarske. Britanac je slavio u 14. utrci sezone, posljednjoj prije odlaska na ljetnu pauzu.

Norris je u Mađarskoj stigao do devete pobjede u karijeri, dok je drugi ciljem prošao njegov momčadski kolega Oscar Piastri, ujedno i vodeći vozač Svjetskog prvenstva.

Na pobjedničko postolje popeo se i George Russell (Mercedes), koji je u izravnom dvoboju za treće mjesto pobijedio Charlesa Leclerca (Ferrari). Monegažanin je, također, zaradio i kaznu zbog načina na koji se branio prilikom Russellova napada.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Ustvari, Leclerc je najveći gubitnik VN Mađarske jer je startao s 'pole' pozicije pa na kraju nije dospio niti na postolje.

Kada ga je u 51. krugu pretekao Oscar Piastri, Leclerc je bio toliko bijesan na svoju momčad da je, inače neuobičajeno, sasuo paljbu putem radio veze. Ne događa se često da izljevi iznerviranosti odu u javnost na ovakav način, vozači s momčadima probleme rješavaju unutar četiri zida, kada analiziraju, slažu strategije i kada općenito rade na poboljšanju učinkovitosti bolida.

- Ovo je nevjerojatno frustrirajuće. Potpuno smo izgubili kompetitivnost. Samo me morate slušati i pronašao bih drugačiji način kako se nositi s problemima! Sada je jednostavno nevozivo. Bit će čudo ako završimo na postolju - vikao je bijesni Leclerc i bio je u pravu.

Ferrari je podbacio i ostao bez vrijednih bodova koje postolje donosi.

VIDEO: LECLERC BJESNIO NA FERRARI

Inače, Norris je lošije krenuo u utrku i s trećeg pao na peto mjesto, ali brzo se popeo na četvrto. Ključnim se pokazalo to što je, kada su svi otišli na prvu promjenu guma, on ostao na stazi. To je bilo tek u 31. krugu. Strategija McLarena je upalila i Norris je stigao do pobjede, a uspjeli su i Piastrija pogurati ispred Leclerca koji je u 40. krugu drugi put išao po gume, Piastri u 46., pa Monegažanina pretekao u 51.

Norris je velikim slavljem, možda i najbolje odvoženom utrkom sezone, smanjio zaostatak za Piastrijem i sve je jasnije da će se borba za svjetskog prvaka voditi između McLarenova dvojca. Sada slijedi mjesec dana pauze, a najveći oktanski cirkus na svijetu vraća se za Veliku nagradu Nizozemske.