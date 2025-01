VIDEO Legenda Osijeka dobila pjesmu u Rijeci: 'Nema sile jače nego Škorić Mile. Samo tvrdo...'

Nema toga što Mile Škorić nije iskusio u Osijeku. Od najtmurnijih pa do slavnih dana, od ruba bankrota i borbe za ostanak u HNL-u pa do rušenja PSV-a u Europskoj ligi i borbe za naslov. Trofej nije osvojio, za tim najviše žali, ali sada će imati priliku postati prvak HNL-a. No, na drugom mjestu.

Rijeka je dovela iskusno i provjereno pojačanje za nastavak sezone u kojem će se pokušati dokopati druge titule u povijesti kluba. Stigao je Mile Škorić (33), čovjek koji je ostavio ogroman trag u Osijeku.

Foto: HNK Rijeka

Odigrao je čak 334 utakmice i zabio 19 golova uz devet asistencija. U ožujku 2023. godine napustio je Gradski vrt nakon 15 godina i potpisao za kineski Mighty Lions. Proteklih godinu dana proveo je u Jianmen Tigersima, a od početka siječnja bio je slobodan igrač. Nakonkretnija bila je Rijeka koja je tražila zamjenu za Niku Galešića. Jedna od opcija bio je Filip Benković, no na kraju je na Rujevicu sletio jedan od najvećih igrača u novijoj povijesti Osijeka.

Prvoplasirana momčad HNL-a poprilično pompozno je predstavila svoje novo pojačanje, a bivši hrvatski reprezentativac dobio je i čak trap pjesmu.

- Mile, Mile, Mile. Nema sile jače nego Škorić Mile, Mile, Mile. Samo tvrdoooo - glase riječi ovog, ne sumnjamo, novog hita među navijačima Rijeke.

Jedva čekamo čuti cijelu verziju...