Obavijesti

Sport

Komentari 1
SAŽETAK RIJEKA - LOKOMOTIVA

VIDEO Lokomotivi zbog bizarne situacije poništili gol, Dantas i Adu Adjei zabili za slavlje Rijeke

RIJEKA - LOKOMOTIVA 2-0 Utakmice nakon europskih izazova znaju biti neugodne, ali Riječani su uspješno riješili goste iz Zagreba. Lokosi su prvi zabili preko Vešovića, ali gol mu je poništen jer se nakon VAR snimke vidjelo da je lopta pogodila Stojakovića u leđa na putu prema golu, a on je bio u zaleđu. Dantas je zabio u 13. za 1-0, a Adu-Adjei potvrdio je pobjedu u 96.

Pokretanje videa...

Rijeka - Lokomotiva 02:05
Rijeka - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

ZAHTJEVNA POLICIJSKA AKCIJA

VIDEO U Rovinju uništili minu-grdosiju iz 2. svjetskog rata! Bila je teška gotovo 600 kg...

ROVINJ: Iz uvale Lone u nedjelju je uklonjena, a onda i uništena, protubrodska mina iz 2. svjetskog rata, ukupne težine 580 kilograma s 300 kilograma eksplozivnog punjenja. Nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Riječ je zahtjevnoj akciji te se ona sigurno provela u različitim fazama. Mina se prvo uklonila iz mora, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji - priopćila je u nedjelju Policijska uprava istarska.

Pokretanje videa...

Uklanjanje mine 00:56
Uklanjanje mine | Video: 24sata/PU istarska
UDAR S VISINE

VIDEO SAD objavio snimke: Naši nevidljivi bombarderi napali su postrojenja za projektile u Iranu

Američki nevidljivi bombarderi B-2, naoružani bombama od 910 kilograma, sinoć su napali utvrđena iranska postrojenja za balističke projektile. Nijedna država ne bi smjela sumnjati u američku odlučnost, objavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) uz snimku borbenih aviona na društvenim mrežama. Isti modeli vojnih aviona korišteni su i prošle godine u napadu na iranska nuklearna postrojenja. Nije navedeno odakle su poletjeli avioni koji su korišteni u ovom napadu na Iran.

Pokretanje videa...

Američki bombarderi 00:25
Američki bombarderi | Video: 24sata/X
STRAŠNA EKSPLOZIJA

VIDEO Iranska balistička raketa pala na Tel Aviv: Poginula jedna osoba, više od 20 ozlijeđenih

Jedna osoba je poginula, a više od 20 osoba je ozlijeđeno u Tel Avivu nakon iranskog napada balističkom raketom, izvještavaju izraelski mediji. Došlo je do izravnog udara, 'Željezna kupola' nije oborila projektil, pišu izraelski mediji. Haaretz javlja kako je projektil pogodio dvije zgrade.

Pokretanje videa...

Napad na Tel Aviv 06:26
Napad na Tel Aviv | Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK VARAŽDIN - HAJDUK

VIDEO Pogledajte majstoriju Livaje i Tavaresov gol za anale!

VARAŽDIN - HAJDUK 1-1 Splićani su stigli u Varaždin s jednom misijom; približiti se Dinamu na dva boda zaostatka i s pobjedom dočekati dvoboje protiv Rijeke i Dinama koji im slijede. Ipak, nisu uspjeli. Rebić je zabio za vodstvo u 23. minuti, a Tavares izjednačio u 40. eurogolom. Mamić je u 54. minuti propustio čistu šansu, a Mladenovski zaradio crveni u 84.

Pokretanje videa...

Varaždin - Hajduk 01:55
Varaždin - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ministarstvo apelira na Hrvate u Iranu da napuste državu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Novi rat na Bliskom istoku: Izrael i SAD lansirali napad na Iran, Iran odmah odgovorio. Na meti iranskih raketa Izrael, Katar, UAE, Bahrein... Gađaju države koje imaju američke baze ili su saveznici SAD-a. U Iranu je desetak Hrvata, poziva ih se da napuste zemlju. Boška Ban kaže da ne voli kad ju se zove žetončićem... Pet godina od smrti Milana Bandića, na grobu zapaljene svijeće.

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata 04:00
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026