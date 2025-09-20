VIDEO Ludnica igrača i navijača Dinama u Splitu: 'Pojačali su razglas na Poljudu, ali džaba!'

Pjesma navijača i igrača Dinama nije stajala nakon što su Zagrepčani s 2-0 srušili najvećeg rivala u njegovu dvorištu pa se odvojili od Hajduka na vrhu HNL-a. Prvi ovosezonski "vječni derbi" riješili su Arber Hoxha i Monsef Bakrar prvijencem za 'modre' u HNL-u te dali nagovijestiti ono što je bilo jasno uoči derbija - da Zagrepčani kvalitetom odskaču od ostatka, da imaju najdužu klupu i da su uvjerljivi favorit za naslov.

Nogometaši Hajduka ostali su stajati na centru, nisu se usudili doći pod Torcidu zbog incidenta u 3. kolu kada ih je zasula bakljama unatoč pobjedi protiv Slavena 3-0. Tada je sramotnom i šokantnom scenariju prethodilo ispadanje iz Europe od albanskog Dinamo Cityja.

S jedne strane tuga i razočaranje, oprez i strah, s druge veliko veselje i neumorna pjesma. Dinamovci su slavili s Bad Blue Boysima, a Poljudom se orilo "Dinamo, znaj da te volim ja".

- Pojačali razglas, ali džaba - jedan je od komentara na video koji je Dinamo podijelio na Instagramu.

Nešto ranije, trener Dinama Mario Kovačević izašao je na poljudski travnjak i hodao ispred Boysa, a oni su mu uzvratili skandiranjem i pljeskom.

- Prva pobjeda na Poljudu u karijeri za našeg trenera. Čestitamo, šefe - objavio je Dinamo.