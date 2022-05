VIDEO Ludnica u niželigaškom nogometu! Bristol trebao sedam ili više razlike, završilo je 7-0

Dok se europski velikani bore za trofeje u nacionalnim prvenstvima, u niželigaškom, romantičnom nogometu vode se borbe za promociju u viši rang.

Danas je tako završila borba za plasman u 'League One', odnosno treći rang engleskog nogometa. Uoči posljednjeg kola 'League Two', Forest Green i Exeter su osigurali promociju u viši rang, dok su se za posljednje mjesto koje izravno vodi u 'League One' borili Bristol Rovers i Northampton.

Kako god, drama je počela još tjedan dana ranije kada je Northampton remizirao kod kuće, a tada je bilo jasno da Bristol Roversu za izravan plasman u posljednjem kolu igra samo pobjeda i to sa pet golova većom razlikom, nego što (ako) je ostvari Northampton.

Northampton je u posljednjem kolu slavio protiv Barrowa sa 3-1, a sva tri gola postigli su do 22. minute. U isto je vrijeme Bristol Rovers igrao protiv Scunthorpea, a u toj 22. minuti je imao vodstvo 2-0 te je izravan plasman bio jako daleko...

A onda je u svlačionici legendarni Joey Barton tko zna što rekao svojim igračima, koji su do 62. minute imali 4-0, da bi u razdoblju od 76. do 85. zabili nova tri gola za erupciju oduševljenja na Memorial stadionu. Ipak, to nije bio kraj jer se u Bristolu pratio rezultat s utakmice Northamptona, koji se na koncu nije promijenio pa je veliko slavlje moglo početi.

Bristol Rovers na koncu je zaključio sezonu sa 80 bodova, jednako kao i Northampton, sa +22 gol razlikom, kao i Northampton. No, Bristol je zabio 71 gol, a Northampton 11 manje...

Evo, sada ne možemo reći da toga ima "samo kod nas"...

