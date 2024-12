VIDEO Wembanyama oduševio, Dončić snimljen na štakama. Lakersi pobijedili nakon drame

Luka Dončić (25) ozlijeđen je napustio teren na božićnoj utakmici između njegovih Dallas Mavericksa i Minnesota Timberwolvesa, u kojoj su gosti iz Minnesote slavili 105-98. Wolvesi su u jednom trenutku vodili čak 28 razlike, a Dončić se ozlijedio krajem druge četvrtine, iako ponovljene snimke baš i nisu otkrile kako je došlo do ozljede.

Slovenski košarkaš već neko vrijeme muku muči s lijevom nogom i listom, a američki mediji tvrde kako je obnovio tu ozljedu u drugoj četvrtini božićne utakmice. Ostaje za vidjeti koliko će izbivati, ali u slučaju teže ozljede očekuje se kako ga neće biti oko mjesec dana. A nakon utakmice snimljen je kako hoda uz pomoć štaka.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Mavsi su se teško snašli bez Dončića u trećoj četvrtini, Wolvesi su vodili čak 28 razlike, ali su Mavericksi to skoro poništili na krilima sjajnog Kyrieja Irvinga (39 koševa, šut 14/27, trica 5/14).

Anthony Edwards predvodio je Timberwolvese s 26 koševa, osam skokova i pet asistencija, a sjajnu je utakmicu imao i Julius Randle s 23 koša, deset skokova i osam asistencija.

Sjajni Wembanyama

Fantastičnu su utakmicu odigrali New York Knicksi i San Antonio Spursi u Madison Square Gardenu. Njujorčani su slavili sa 117-114 nakon uzbudljive utakmice u kojoj nitko nije vodio s dvocifrenom razlikom, ali su većinu utakmice u vodstvu bili Spursi. Sjajnu je utakmicu odigrao Victor Wembanyama, francuski reprezentativac kojem je ovo druga sezona u NBA-ju.

''Wemby'' je zabio čak 42 koša uz 18 skokova (šut 16/31, trica 6/16), a imao je i četiri blokade. A iz redova Knicksa mu nije izazov pružila glavna violina Jalen Brunson, već Mikal Bridges, koji obično igra malo povučeniju ulogu. No, Božić je izvukao najbolje iz Amerikanca koji je zabio 41 koš (šut 17/25, trica 6/9).

Embiid se skoro ozlijedio, dramatična pobjeda Lakersa

Bivši MVP Joel Embiid doživio je dramu uoči utakmice Philadelphija 76ersa protiv Boston Celticsa. Naime, Embiid je za vrijeme zagrijavanja nagazio zaštitara koji je stajao na mjestu uz parket. Uganuo je gležanj i bilo je upitno hoće li zaigrati u utakmici.

Tyrese Maxey već se navikao na Embiidovo odsustvo i "potegnuo je" Sixerse se do pobjede 118-114 sa 33 koša, četiri skoka i 12 asistencija. Jayson Tatum imao je dobru utakmicu s 32 koša, 15 skokova i četiri asistencije.

LA Lakersi pobijedili su Golden State Warriorse 115-113 u derbiju zapadne konferencije. Lakersi su vodili devet razlike tri minute do kraja, ali je Curry s pet koševa vratio Warriorse u igru. Steph je ubacio novu tricu dvije sekunde do kraja za 113-113, ali je Austin Reaves nevjerojatno lagano stigao do polaganja pored Jonathana Kuminge za pobjedu Lakersa. Curry je završio utakmicu s 38 koševa, a sjajan je bio i LeBron James s 31 košem.

Denver Nuggetsi izgubili su 110-100 od Phoenix Sunsa, a Dario Šarić opet nije zaigrao za Denver.