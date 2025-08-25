VIDEO Luka Modrić predstavio dres kluba kojem je suvlasnik

Luka Modrić (39), proslavljeni hrvatski kapetan i nogometaš Milana, odnedavno je i suvlasnik velškog kluba Swansea City. Novu funkciju shvaća ozbiljno, što je dokazao preuzevši glavnu ulogu u predstavljanju treće garniture dresova za sezonu 2025/26., najavljujući tako uzbudljivu eru za klub iz Championshipa.

Dizajn inspiriran legendama motorsporta

Novi dres, koji potpisuje tehnički sponzor Joma, odaje počast bogatoj povijesti. Dizajniran je u ikoničnim Gulf bojama, trkaćoj plavoj i narančastoj. Ove boje ne samo da bude nostalgiju kod navijača, poznatih kao "Jack Army", podsjećajući na popularne dresove iz sredine 1990-ih, već su i izravna posveta legendarnim trkaćim automobilima poput Forda GT40, Porschea 917 i McLarena F1 GTR. Dres je izrađen od stopostotnog recikliranog poliestera, čime klub naglašava i ekološku osviještenost.

Zvjezdana pojačanja izvan terena

Predstavljanje dresa samo je dio šire strategije kluba. Nakon što je Modrić u travnju postao investitor, klubu se pridružila i glazbena ikona Snoop Dogg. Ovaj neočekivani dvojac ima jasan cilj: podići globalni profil kluba i privući nove komercijalne partnere. Suočeni s financijskim gubicima od oko 17,6 milijuna eura u prošloj sezoni, Swansea se okreće marketinškom modelu proslavljenom od strane rivala Wrexhama, gdje zvjezdani vlasnici postaju glavno lice brenda i pokretač komercijalnog uspjeha.

"Kad pomisliš da je život normalan, Luka Modrić predstavlja treći dres Swansea Cityja", piše jedan navijač u komentaru.

"Nikad me neće prestati oduševljavati misao da će Luka nositi dres Swanseaja".

"Nosite ga u svakoj utakmici".

Marketing i nogomet ruku pod ruku

Korištenje Modrićeva globalnog utjecaja jasan je komercijalni potez. Kako navode britanski mediji, dovoljan je jedan Modrićev pogled u kameru da navijači otvore novčanike. Cijena dresa za odrasle iznosi oko 70 eura, a klub se nada da će upravo zvjezdani status vlasnika potaknuti prodaju.

Dok Modrić i Snoop Dogg privlače pažnju svjetskih medija i potiču prodaju, na terenu momčad vodi menadžer Alan Sheehan. Njegov je zadatak uravnotežiti "buku" izvan terena s rezultatima. Spoj sportske tradicije i modernog celebrity marketinga postavlja Swansea na jedinstven put, s jasnom ambicijom povratka u Premier ligu. Nakon tri kola imaju četiri boda, a u liga-kupu izbacili su četvrtoligaša Crawley Town.