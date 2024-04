VIDEO Maestro je naoštrio oružje! Real se hvali novom Modrićevom majstorijom...

Cijeli svijet priča o njemu i čeka konačnu odluku o nastavku karijere. Hoće li ostati u Real Madridu, vratiti se u svoj Dinamo ili prihvatiti zov novca iz Saudijske Arabije, pitaju se mnnogi, ali jasno je kako ćemo to doznati tek na kraju sezone.

Luka Modrić veliki je profesionalac i samo razmišlja kako ove sezone osvojiti što više trofeja s Realom. Jednog je već osvojio, španjolski Superkup, s klubom je ušao u polufinale Lige prvaka, a od drugog trofeja dijele ga milimetri. Madriđani u prvenstvu bježe Barceloni 11 bodova i tu prednost pokušat će povećati večeras u 33. kolu La Lige kada od 21 sat gostuju kod Real Sociedada.

Naš čarobnjak je na posljednjem treningu pokazao da je maksimalno spreman za nove izazove. Ono što mi vidimo na utakmicama, suigrači gledaju svaki dan na treningu. Ne sumnjamo kako tu ima svakakvih maestralnih poteza, a jedan djelić je Real objavio na društvenim mrežama.

Modrićeva desna vanjska je njegovo oružje prepoznato svugdje u svijetu i opet ju je demonstrirao na treningu. Da uče malo i ostali.

Dočekao je loptu pa ju desnom vanjskom poslao u lijeve rašlje. Golman se bacio u nadi da to može obraniti, no ne bi to skinula ni dvojica. Izgledalo je kao od šale, tako jednostavno, elegantno i graciozno. Onako kako samo on zna jer samo je jedan original.