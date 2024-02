VIDEO Majerov show: Zabio dva komada i spasio Kovaču posao!

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer bio je prvo ime Wolfsburga u remiju 2-2 kod kuće protiv Hoffenheima u 20. kolu Bundeslige. Majer je zabio dva gola, oba za povratak svoje momčadi i tako opravdao povjerenje trenera Nike Kovača.

Kovačeva momčad u posljednje vrijeme igra toplo-hladno i sve su češći natpisi u njemačkim medijima kako mu Wolfsburg traži zamjenu. Ipak, Majer mu je s dva gola sačuvao posao za sada.

Statistika Lovre Majera

Foto: Sofascore za 24sata

Majer krasno zabio pa izborio penal

Prvi je zabio u 58. minuti i to samo tri minute nakon što je ušao u igru. Bila je to zaista krasna akcija u kojoj je Behrens ostavio loptu našem reprezentativcu, a on iz prve još bolje pogodio u drugi kut po podu.

>> VIDEO: LOVRO MAJER UŠAO PA ZABIO

Drugi pogodak je stigao u 70. kada je sjajno izborio penal, a potom ga sam i zabio.

>> VIDEO: MAJER IZBORIO PENAL I ZABIO GA

Wolfsburg se nalazi na 11 mjestu Bundeslige s 23 boda i bio mu je ovo četvrti remi u nizu. Kod gostiju je drugi hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić igrao do 86. minute.