VIDEO Majstor ostaje majstor! Pogledajte fenomenalan gol Petkovića iz slobodnjaka...

Remi protiv Rijeke, poraz od Hajduka pa i od Slaven Belupa. Bilo je to nekoliko proteklih tjedana za zaborav za Dinamo koji je bio na rubu provalije, a ceh je platio Sergej Jakirović koji je dobio otkaz. No, nije samo on kriv, podbacila je cijela momčad, a tu se misli i na nositelje igre.

Petković je zabijao protiv Rijeke i Slavena, ali ni on nije na početku sezone pružao onoliko koliko se očekivalo od njega. Stigao je Nenad Bjelica, trener koji ga je 'otkrio', a Petko je odmah pokazao da majstor ostaje majstor!

Dinamo je na Maksimiru u 8. kolu HNL-a razbio Lokomotivu (5-1). Bjeličin drugi debi na klupi i prilika za 'modre' da se iskupe za loše rezultate i izvade iz provalije. Već u prvih 45 minuta vidio se drugačiji govor tijela igrača, izletjeli su na travnjak i pritisnuli 'lokose'.

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Baturina je probio goste u 13. minuti nakon asistencije Ristovskog, a u 35. minuti vidjeli smo jedan od najljepših golova u dosadašnjem dijelu sezone. Dinamo je izborio slobodnjak na 25 metara od gola. Loptu je u ruke uzeo Petković, naciljao desnicom i pogodio lijeve rašlje! Predivan gol za špice koji je podsjetio na onu prošlosezonsku majstoriju protiv Rijeke na Rujevici kada su 'modri' slavili i praktički osigurali naslov.

Arijan Ademi je u 51. minuti povisio na 3-0, a nedugo nakon toga su i 'lokosi' pokazali da su došli na utakmicu. Luka Vrbančić, dinamovac na posudbi na Kajzerici, smanjio je na 3-1 u 54. minuti.

Ipak, nije bilo spasa večeras na Maksimiru. Raul Torrente je u završnici zabio dva komada za uvjerljivu pobjedu u Bjeličinom povratničkom debiju.

