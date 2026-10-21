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VIDEO Majstorija 'vatrenog' samo takva: 'Prestani s tim...'

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Majstorija 'vatrenog' samo takva: 'Prestani s tim...'
Foto: Brighton & Hove Albion FC
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Brighton nakon sedam kola ima 16 osvojenih bodova i drži 3. mjesto Premier lige. Šest više ima vodeći Manchester City, a dva više drugoplasirani Arsenal

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Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković odigrao je čitav susret za Brighton u domaćoj 5-0 pobjedi protiv Crystal Palacea u susretu 7. kola engleskog prvenstva kojom je sastav iz Brightona barem nakratko skočio na drugo mjesto ljestvice.

Već nakon 10 minuta bilo je 3-0, Canvot je zabio autogol, a potom su se u strijelce upisali i Gomez te Ayari, da bi u nastavku Kostoulas i Hinshelwood postavili konačni rezultat.  Hrvatski branič odigrao je sjajno cijeli susret, a njegov klub izdvojio je jedan njegov potez i objavio ga na društvenim mrežama.

Vušković je najprije oduzeo loptu suparniku, a zatim je petom provukao kroz noge drugom igraču Crystal Palacea. - Prestani s tim, Luka... - stoji u objavi Crystal Palacea. 

Inače, Brighton nakon sedam kola ima 16 osvojenih bodova i drži 3. mjesto Premier lige. Šest više ima vodeći Manchester City, a dva više drugoplasirani Arsenal

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