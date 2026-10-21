VIDEO Majstorija 'vatrenog' samo takva: 'Prestani s tim...'

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković odigrao je čitav susret za Brighton u domaćoj 5-0 pobjedi protiv Crystal Palacea u susretu 7. kola engleskog prvenstva kojom je sastav iz Brightona barem nakratko skočio na drugo mjesto ljestvice.

Već nakon 10 minuta bilo je 3-0, Canvot je zabio autogol, a potom su se u strijelce upisali i Gomez te Ayari, da bi u nastavku Kostoulas i Hinshelwood postavili konačni rezultat. Hrvatski branič odigrao je sjajno cijeli susret, a njegov klub izdvojio je jedan njegov potez i objavio ga na društvenim mrežama.

Vušković je najprije oduzeo loptu suparniku, a zatim je petom provukao kroz noge drugom igraču Crystal Palacea. - Prestani s tim, Luka... - stoji u objavi Crystal Palacea.

Stop that, Luka... 🫢🥜 https://t.co/MszIIF08Pv — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) October 20, 2026

Inače, Brighton nakon sedam kola ima 16 osvojenih bodova i drži 3. mjesto Premier lige. Šest više ima vodeći Manchester City, a dva više drugoplasirani Arsenal.