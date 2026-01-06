ZIMSKI UVJETI
VIDEO Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu
ZAGREB - Započele su pripreme Dinama. Momčad se danas okupila i odradila trening, a popodne će se zaputiti u Čatež. Jakirović i Ljubičić nisu trenirali jer su, kao i trener Kovačević, bolesni. Na treningu je bio Pierre-Gabriel, iako ne putuje na pripreme. U hladnim uvjetima samo su McKenna, Beljo i Pérez Vinlöf trenirali u kratkim hlačicama, dok su se Villar i Domínguez na početku treninga grudali.