VIDEO Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježne radosti u Hrvatskoj! U nekim dijelovima 40 cm snijega Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Snijeg je zameo veći dio dio Hrvatske što je u kombinaciji s olujnom burom stvorilo probleme u prometu. Maduro na američkom sudu -Trump zaprijetio novim napadom ne bude li dogovora s njegovom nasljednicom, a spomenuo i Kolumbiju, Meksiko i Kubu. Vučić u Trebinju optužio Zagreb, Prištinu i Tiranu da su stvorili vojni savez protiv srpskog naroda. Identificirane sve žrtve stravičnog požara u Crans-Montani- među 40 poginulih iz sedam zemalja čak 26 maloljetnika od 14 do 18 godina...

