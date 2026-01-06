Obavijesti

ZIMSKI UVJETI

VIDEO Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu

ZAGREB - Započele su pripreme Dinama. Momčad se danas okupila i odradila trening, a popodne će se zaputiti u Čatež. Jakirović i Ljubičić nisu trenirali jer su, kao i trener Kovačević, bolesni. Na treningu je bio Pierre-Gabriel, iako ne putuje na pripreme. U hladnim uvjetima samo su McKenna, Beljo i Pérez Vinlöf trenirali u kratkim hlačicama, dok su se Villar i Domínguez na početku treninga grudali.

IRONIČNA POHVALA

VIDEO 'Ovo je cesta od Bosiljeva do Rijeke sinoć. Svaka čast onima koji održavaju ceste'

GORSKI KOTAR Uz ironičnu "pohvalu" nadležnim službama, čitatelj nam je poslao snimku stanja ceste na A6. Na cijeloj dionici od Bosiljeva do Rijeke stanje na cesti bilo je izrazito loše, cesta je bila u potpunosti prekrivena snijegom. Svaka čast onima koji održavaju ceste, rekao nam je.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježne radosti u Hrvatskoj! U nekim dijelovima 40 cm snijega

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Snijeg je zameo veći dio dio Hrvatske što je u kombinaciji s olujnom burom stvorilo probleme u prometu. Maduro na američkom sudu -Trump zaprijetio novim napadom ne bude li dogovora s njegovom nasljednicom, a spomenuo i Kolumbiju, Meksiko i Kubu. Vučić u Trebinju optužio Zagreb, Prištinu i Tiranu da su stvorili  vojni savez protiv srpskog naroda. Identificirane sve žrtve stravičnog požara u Crans-Montani- među 40 poginulih iz sedam zemalja čak 26 maloljetnika od 14 do 18 godina...

ZABIJELILA HRVATSKA

VIDEO Snježna idila diljem Hrvatske: Pogledajte kadrove iz Zagreba, Gospića i Bjelovara

Snijeg pada neprekidno već nekoliko sati na sjeveru Hrvatske, ulice i krovovi prekriveni su snježnim pokrivačem. DHMZ je objavio upozorenje, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra. Pred Hrvatskom su dani obilježeni snijegom, mećavom i vrlo niskim temperaturama u unutrašnjosti, dok će Jadran pogoditi jaka i olujna bura.

KAO U BAJCI

VIDEO Lička snježna idila

LIKA Snimka iz Like koju nam je poslao čitatelj prikazuje gusti snijeg koji je pretvorio krajolik u pravu zimsku bajku. Bijeli pokrivač potpuno je zatrpao ceste i šume, pa prolazak ovim dionicama trenutno izgleda nestvarno. Lika je još jednom pokazala koliko zima ovdje može biti ozbiljna i lijepa u isto vrijeme.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Identificirali 24 žrtve požara u Švicarskoj. 'Cure' novi detalji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: SAD će voditi Venezuelu do prijelaza vlasti, objavio je Donald Trump. Identificirane su 24 od najmanje 40 žrtava požara u klubu švicarskog skijališta, najmlađoj je žrtvi samo 14 godina. Saborski zastupnici su lani, uz svoje plaće, potrošili još 1,3 milijuna eura na pokrivanje putnih troškova, troškova stanarine i drugih. Na dječaka je pala sajla ski-lifta na Bjelašnici, teško je ozlijeđen...

