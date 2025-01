VIDEO Manchester United s igračem manje izbacio Arsenal u FA kupu! Zablistao drugi golman

Nogometaši Manchester Uniteda izborili su plasman u šesnaestinu finala FA kupa nakon što su u susretu 3. kola boljim izvođenjem jedanaesteraca na gostovanju pobijedili Arsenal 5-3 (1-1).

Nakon skromnog prvog poluvremena poveli su gosti u 52. minuti. Bila je to brza Unitedova akcija, Alejandro Garnacho je povukao do desnoj strani uputivši povratnu loptu na rub kaznenog prostora do Brune Fernandesa koji je lijepo pogodio za vodstvo Uniteda.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 61. minuti kada su gosti ostali s igračem manje nakon isključenja Dioga Dalota koji je u 12 minuta sakupio dva žuta kartona. Samo dvije minute kasnije Arsenal je izjednačio golom Gabriela.

U 72. minuti "Topnici" su mogli okrenuti rezultat. Sudac Andy Madley je pokazao na bijelu točku nakon prekršaja Harryja Maguirea nad Kaijom Havertzom. Pucao je Martin Odegaard, no Altay Bayindir je sjajno obranio. Turski vratar je odlično reagirao i u 77. minuti obranivši udaraca Declana Ricea.

Arsenal usprkos igraču nije uspio zabiti i drugi gol niti u produžetku, pa su na koncu odlučivali jedanaesterci, a presudila je druga serija u kojoj je Bayindir obranio udaraca Havertza.