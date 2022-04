VIDEO Marquez opet teško pao: Snažno udario glavom u asfalt

Španjolska Moto GP zvijezda Marc Marquez (29) jedan je od onih koji vozi uz maksimalan rizik što mu se nerijetko obije u glavu.



Marquez, šesterostruki svjetski prvak u Moto GP-u, ponovno je pao s motora, ali ovoga puta na treningu u Portugalu. Španjolac je prebrzo ušao u osmi zavoj nakon čega je u potpunosti izgubio kontrolu nad motorom te je proklizao i pao s istog.

Scena pada nije izgledala nimalo ugodno s obzirom na to da je odletio s motora i direktno s glavom udario u asfalt nakon čega je otklizao nekoliko metara. Rukama je prvotno dodirnuo asfalta, ali to mu nije previše pomoglo te mu je prilikom pada puknuo vizir. Ubrzo je do Marqueza dotrčao njegov tim te su mu pomogli pridići motor kako bi se vratio na stazu. Na istom treningu pao je i njegov brat Alex Marquez.

Video pada pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Marquez prije mjesec dana nije nastupio na VN-u Indonezije zbog stravičnog pada tijekom zagrijavanja, a na naknadnim pretragama dijagnosticirali su mu potres mozga.

Marquez je u karijeri čak šest puta bio svjetski prvak. Među kolegama baš i nije omiljen zbog divljeg stila vožnje, a zbog toga je tijekom prošlosti nekoliko puta imao ozbiljne posljedice.

