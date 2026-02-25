Obavijesti

VIDEO Matković sjajan s klupe, ključan u pobjedi New Orleansa

Piše HINA, Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Stephen Lew

Hrvatski košarkaš odlično je iskoristio minutažu u domaćoj pobjedi protiv Golden Statea, za 19 minuta zabio je 10 koševa uz osam skokova, tri blokade te po jednu asistenciju i osvojenu loptu

New Orleans Pelicansi slavili su protiv Golden State Warriorsa 113-109. Predvodio ih je Zion Williamson s 26 koševa, od čega deset u posljednjoj četvrtini. Ključan s klupe bio je i hrvatski košarkaš Karlo Matković za New Orleans, u 18 minuta postigao je 10 koševa i osam skokova, uz jednu asistenciju, jednu osvojenu loptu te tri blokade. U momčad se nakon gotovo 13 mjeseci vratio i Dejounte Murray, dodavši upravo 13 koša i ključno polaganje u završnici. Golden State je imao vrlo slab šut za tricu (11/45) i izgubio treću od posljednje četiri utakmice.

Foto: Instagram

S omjerom pobjeda i poraza 17-42 New Orleans je i dalje 14. u Zapadnoj konferenciji, daleko od mjesta koja vode u posezonu, dok je Golden State osmi na Zapadu s 30-28.

Prvaci Oklahoma City Thunder u turbulentnoj su utakmici kao gosti svladali Toronto Raptorse 116-107. Cason Wallace je predvodio Thunder, koji i dalje igra bez Shaija Gilgeous-Alexandera, sa 27 koševa, 8 skokova i 7 asistencija, dok je RJ Barrett sa 21 ubačajem bio najefikasniji kod Raptorsa.

U dramatičnoj završnici u Los Angelesu, Orlando Magic je slavio protiv Los Angeles Lakersa 110-109. Pobjednički koš 6,7 sekundi prije kraja postigao je Wendell Carter Jr., dok je Paolo Banchero predvodio Magic s 36 poena. LeBron James promašio je tricu za pobjedu Lakersa u posljednjem napadu, dok je Luka Dončić dodao 22 koša i 15 asistencija.

Philadelphia 76ersi su uvjerljivo svladali Indiana Pacers, u čijoj momčadi se nije našao Ivica Zubac, 135-114 uz povratničku partiju Joel Embiida, koji je nakon pet utakmica pauze ubacio 27 poena. Tyrese Maxey dodao je 32 poena, a Sixersi su kroz dominantne skokove i igru u reketu prelomili susret serijom 17-0 u drugoj četvrtini. 

