VIDEO Mbappe, koga to gledaš? Otkrili tko je misteriozna cura s koje Francuz nije skidao pogled

Glumačke zvijezde ovih dana okupirale su Cannes gdje se održava filmski festival, a u ovom 'raju na zemlji' odlučio se od PSG-a oprostiti Kylian Mbappe.

Predsjednik francuskog kluba Nasser Al-Khelaifi nudio mu je vreće novca, kao i prije dvije godine, ali nije mu mogao obećati jedno. A to je napad na Ligu prvaka o čemu francuski napadač sanja godinama. Shvatio je da do klempavog trofeja neće doći u Parizu pa je odlučio otići u Real Madrid kojeg je preveslao prije dvije godine, no svejedno ga dočekuju raširenih ruku.

Trophee des Champions - Paris St Germain v Toulouse | Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Dok se čeka službena objava ovog spektakularnog transfera, Mbappe je u Cannesu organizirao zabavu. Slavi se naslov prvaka Francuske, još jedan u nizu, a ujedno je to i oproštajka nogometnog genijalca od kluba u kojem je proveo sedam godina.

Društvo je uživalo u jednom restoranu u Cannesu, Mbappe je 'ćaskao' sa suigračima, a onda mu je u jednom trenutku za oko zapela jedna atraktivna djevojka koja je ispred njega mahala francuskom zastavom. Reagirao je Mbappe kao svi besmrtnici, zinuo je i divio se djevojci. Snimka je postala viralna.

Ubrzo su francuski mediji i prokopali o kome je riječ. Djevojka koja ga je zaludila zove se Lea, model i influencerica čije su društvene mreže itekako profitirale od videa. Broj pratitelja joj je na Instagramu skočio s 10 tisuća na čak 112 tisuća.