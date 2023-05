VIDEO Mbappe na zagrijavanju pogodio djevojku loptom i zatim svojim potezom sve oduševio

Nogometaši Paris Saint-Germaina obranili su naslov prvaka Francuske odigravši 1-1 na gostovanju u Strasbourgu, čime su i matematički postali nedostižni drugoplasiranom Lensu.

Lionel Messi je postigao vodeći pogodak za PSG u 59. minuti, a u 79. minuti je izjednačio Kevin Gameiro. Messiju je za gol asistirao Kylian Mbappé koji je u prvi plan došao nakon utakmice. Mbappé je naime tijekom zagrijavanja pogodio loptom u lice jednu djevojku na tribinama.

Djevojka je počela krvariti iz nosa, a kapetan PSG-a je odmah dotrčao do nje i odveo je do liječničke službe. Nakon utakmice svi igrači PSG-a su slavili titulu, a Mbappé je još jednom odlučio provjeriti je li sve u redu s djevojkom. Mbappé je došao do djevojke, zagrlio je i poklonio joj svoj dres.

Njegov potez tribine su nagradile ovacijama, a Francuz je pokazao veliko srce.