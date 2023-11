VIDEO Medvjedev izgubio živce: Nije htio igrati, pokazao srednji prst! 'Provjeravao sam nokte'

Treći tenisač svijeta Danil Medvjedev izletio je već iz drugog kola ATP turnira u Parizu. Bugarin Grigor Dimitrov slavio je (6-3, 6-7, 7-6) nakon tri sata igre.

Gledali smo fantastičan tenis, pregršt sjajnih poteza, ali i incidentnu situaciju nakon koje je temperamentni Medvjedev skoro odustao od meča. Rus se krajem drugog seta svađao sa sucem, ali i publikom.

Poludio tijekom meča

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Smetala mu je buka u dvorani dok je servirao, svako malo je nervozno gestikulirao rukama prema gledateljima koji su navijali za Dimitrova. Pri izlasku iz dvorane učinilo se kako je prema tribinama pokazao srednji prst.

- Samo sam si provjeravao nokte. Ništa više od toga. Zašto bih to napravio ovoj predivnoj publici u Bercyju? - rekao je sarkastični Medvjedev kojeg francuska publika baš i ne voli.

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Objasnio je i što se događalo tijekom meča kada je odbio vratiti se na teren. Na kraju ga je sudac ipak nagovorio.

- Bacim reket i zvižde mi. Normalno. Nemam problem s tim. Idem servirati, a oni plješću ili nešto. A ja želim servirati. To ne bi smjeli raditi. Grigor nije bio spreman, u redu, to se dogodi. I onda mi zvižde. Ne znam zašto i zato nisam htio igrati. OK, dok mi ne prestanu zviždati, neću igrati. Ali ova publika ne prestaje zviždati. Kad sam dobio kaznu, nisam htio biti diskvalificiran pa sam nastavio igrati.

Godinama živi u Monte Carlu, savršeno priča francuski jezik i obožava tu zemlju. No, navijači njega baš i ne.

- Ovisi o turniru kako se ja ponašam, a kako se ponaša publika. Generalno imam dosta francuskih prijatelja i nije baš da obožavaju ovaj turnir. Možda postoji razlog. Ja sam puno bolje ovdje igrao bez publike, to je sve što mogu reći.