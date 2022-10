VIDEO Caktaš je prvi strijelac lige, Mierez ponovno rešeta

Sedam utakmica bez poraza, posljednji još protiv lidera HNL-a i aktualnog prvaka Dinama... Osječka konjica ruši sve pred sobom pod Reneom Pomsom i polako se približava vodećoj momčadi hrvatskog prvenstva.

U 13. kolu HNL-a Osijek je u Gradskom vrtu srušio Istru 2-0, koja je došla s nadom da može iznenaditi, no na koncu mora biti sretna što nije otišla s više golova u mreži. Obje momčadi odigrale su dobro prvo poluvrijeme i Puljani su uspjeli odoljeti moćnijem suparniku na papiru.

Foto: SofaScore za 24sata

No, u nastavku 'bijelo-plavi' su ubacili u brzinu više pa stigli do vodstva. Igrala se 62. minuta kada je Ramon Mierez zabio svoj drugi pogodak u sezoni. Polako i on hvata formu i podsjeća sve više na 'stare dane' kada je bio jedan od najubojitijih napadača u ligi.

Ispratio je centaršut pa uz malo sreće sjajno glavom pogodio za vodstvo domaćina.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek je napadao, a točku na "i" stavio je Mijo Caktaš u 95. minuti. Fantastičnim golom iz slobodnjaka zabio je sedmi u sezoni čime se probio na vodeće mjesto najboljih strijelaca HNL-a.

Trenutno je na sedam golova ispred Livaje, Oršića i Belje koji imaju po šest.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

