VIDEO Mišić golčinom rasparao mrežu, a Beljo nastavio lov na rekord Eduarda! Zabio i Boršić
DINAMO - VARAŽDIN 2-1 Slavljenička atmosfera na Maksimiru i nova pobjeda "modrih"! I prije početka utakmice je Dinamo osigurao novi naslov prvaka, 26. u povijesti, a slavio je zagrebački klub i 115. rođendan. Varaždin se pokazao kao čvrst orah. Mišić je zabio za vodstvo u 48., Boršić izjednačio u 51., a Beljo u 81. zabio za konačnih 2-1
