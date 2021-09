Ademi do Čopa, Čop do Oršića, Oršić do Ivanušeca, Ivanušec u mrežu. Sijevnula je Dinamova polukontra po lijevom boku za vodstvo u desetoj minuti, a Čop je bio ključan i za penal u nadoknadi koji je realizirao Bruno

Manje od deset minuta trebalo je Dinamu da povede u Belgiji i razgali oko 500 pripadnika Bad Blue Boysa koji su stigli u Genk. Bila je to fantastična, očito uigrana akcija hrvatskog prvaka. POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Genku Arijan Ademi na sredini terena riješio se dvojice igrača domaćih i proigrao Duju Čopa na lijevoj strani. Neočekivani starter vukao je loptu i sjajno vidio utrčavanje Mislava Oršića između dvojice. Dobio je Oršić loptu pa odigrao na peterac do Luke Ivanušeca koji je poslao jednog braniča Genka u prazno, namjestio se na ljevicu i nije mu bilo teško pogoditi iz blizine za Dinamovo vodstvo. Gol Ivanušeca pogledajte OVDJE. Ivanušecu je to treći ovosezonski gol u 16. nastupu, a 17. u 93. nastupu za Dinamo. Oršić je nakon asistencije mogao i sam biti strijelac kad je u 37. minuti dobio na pladnju sjajnu loptu Stefana Ristovskog, ali s ruba šesnaesterca zatresao je prečku. Spasila je stativa "modre" nekoliko minuta poslije, a onda je Bruno Petković u nadoknadi mirno zabio za 2-0 iz penala kojega je izborio Čop nakon što je Toma Bastien promašio loptu i opalio ga po nozi. VAR provjera išla je u korist hrvatskog prvaka. Prvi penal za Dinamo i gol Petkovića pogledajte OVDJE. Daniel Muñoz u 65. minuti srušio je Oršića u šesnaestercu nakon što je golman Genka Maarten Vandevoordt promašio loptu i za to dobio crveni karton. Dobio je Dinamo novi penal, Petković se prihvatio izvođenja i pogodio, ovaj put u drugu, desnu golmanovu stranu za 3-0! Petković je nakon sedam mjeseci i dva gola u pobjedi nad Krasnodarom u Rusiji (3-2) zabio dva gola na jednoj utakmici.