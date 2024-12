VIDEO Modrić izazvao erupciju na stadionu! Njegov potez oduševio je Kyliana Mbappea

Lagani žamor na tribinama Lusail stadiona krenuo je kada su navijači vidjeli kako se pored terena zagrijava mađioničar s brojem deset na leđima, a decibele je u 71. minuti aktivirao do visokih razina službeni spiker.

- S brojem deset, u igru Real Madrida ulazi Lukaaaaa Modriiiiiić!

I to je to, bilo je dovoljno za erupciju oduševljenja. Mnogi su ustali i naklonili se 39-godišnjem hrvatskom kapetanu kojeg poštuju i cijene na svakom kutku planete pa tako i u Katru koji mu je ostao u lijepom sjećanju. Prije dvije godine na tom je tlu odveo Hrvatsku do svjetske bronce, a ovaj put se okitio novim trofejem u dresu Reala. Više ni on sam ne zna gdje će ih sve smjestiti.

Kraljevski klub slavio je protiv Pachuce (3-0) i osvojio Interkontinentalni kup. Mbappé je načeo Meksikance koji su pružili dobar otpor pa čak i mogli zabiti nekoliko komada, no Courtois se ispriječio. Rodrygo je u nastavku majstorijom povisio na 2-0, a Vinicius je golom iz penala zaključio priču.

Svaki Lukin potez navijači su popratili uzdasima i gromoglasnim pljeskom, čekali su njegovu čaroliju pa i ponadali se da će zatresti mrežu. A onda je sudac svirao kraj, organizatori su na terenu pripremili sve za dodjelu trofeja. I...

On je završio u rukama hrvatske legende koji je trofej vinuo visoko u zrak! Bio mu je to čak 28. u dresu kraljevskog kluba, drugi kao kojeg je podignuo kao kapetan. Rekordni je osvojio ljetos u europskom superkupu, a sada je još malo poboljšao brojku kao najtrofejniji igrač u povijesti kluba. Oduševio je i Kyliana Mbappéa koji traži pravu formu od dolaska na Bernabeu. Hrvatski maestro prvome mu je predao trofej i razveselio Francuza koji je osmijehom pokazao koliko mu to znači.

Kako Luka stoji u nogometnom svijetu po pitanju trofeja? I tu je Luka pri samom vrhu. Uz ovih 28, osvojio je ih je i šest u Dinamu pa to daje ukupnu brojku od 34 koja ga je smjestila na sedmo mjesto najtrofejnijih nogometaša svih vremena! Ima ih više i od Cristiana Ronalda.

Prvo mjesto rezervirano je za Lea Messija koji je na 42, dok mu je najbliže Dani Alves s 38, treći je Iniesta s 37, Pique ima jedan manje... Sve njih bi Modrić mogao stići do kraja sezone obzirom da je u igri za još četiri trofeja. Španjolski superkup, La Liga, španjolski kup i Liga prvaka.

Iako se Real muči i ne igra dobro u dosadašnjem dijelu sezone, njihov pobjednički mentalitet je neobjašnjiv pa ih se nitko ne usudi otpisati i zbog toga su uvijek jedni od favorita za trofej. A ako se okite još kojim, pa... Bilo bi najbolje da si Luka unaprijed sredi još jednu vitrinu.