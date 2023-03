VIDEO Modrić naljutio golmana Barcelone. Luka ga nije doživio

Barcelona je pobijedila Real Madrid 1-0 na Santiago Bernabéuu u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa kralja zahvaljujući autogolu Edera Militaa, a Luka Modrić ponovno je odigrao utakmicu na visokoj razini.

Madridska Marca bila je puna hvale za nastup hrvatskog reprezentativca, napisala je da "imun na biologiju" i da je "pokušavao po zemlji, moru i zraku pronaći zadnji pas". No u jednoj situaciji zamjerio se Kataloncima.

Pri Realovu napadu u 34. minuti, kod vodstva 1-0, Jules Koundé slučajno je napucao loptom suigrača Francka Kessiéa koji je legao na travnjak i zatražio pomoć.

Foto: ISABEL INFANTES

Iako su brojni igrači Barcelone tražili od suca José Luisa Munuere da zaustavi igru, on to nije napravio. Lopta je došla do Modrića koji je uputio udarac iz daljine i promašio okvir.

Golman Barcelone Marc-André ter Stegen bio je bijesan. Krenuo je prema Modriću u namjeri da mu u lice kaže što ga ide, ali suigrači su ga zaustavili. Luka nije djelovao kao da ga zanima što mu Nijemac hoće reći. Uostalom, Barcelona je sama bila kriva za tu nezgodu.

