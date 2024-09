VIDEO Modrić oduševio Marcu: 'Što još mora napraviti?' Ali svi ipak pričaju o majstoriji klinca

Real Madrid dominantno je otvorio Ligu prvaka. Ne doduše tako dominantno kao Bayern protiv Dinama, ali pobjeda na Santiago Bernabéuu nad povratnikom u elitno natjecanje Stuttgartom (3-1) dala je puno samopouzdanja momčadi Carla Ancelottija uz asistenciju Luke Modrića.

Hrvatski veznjak ušao je u igru u 70. minuti, netom nakon što je Deniz Undav poništio raniji gol Kyliana Mbappea iz 46. minute. Trinaest minuta nakon ulaska Luka je izveo korner s lijeve strane ravno na glavu Antonija Rüdigera koji je s peterca zakucao za 2-1.

"Savršen centaršut Hrvata omogućio je Rüdigeru da zabije za 2-1. Kakvu još rukavicu mora baciti desetka da svima udebude jasno da nikad ne gubi čaroliju", nahvalila je Marca Modrićevu izvedbu uz ocjenu 8, bolju je dobio samo Rodrygo.

Luka Modrić protiv Stuttgarta

Foto: Sofascore za 24sata

- Rüdiger je kvalitetan u našem i protivničkom šesnaestercu, jako važan igrač. Ali moramo cijeniti i kvalitetu izvođača prekida, koji je bio Modrić. S Rodrygom ove sezone nismo bili opasni u tom segmentu, ali imamo igrače poput Rüdigera koji su vrlo jaki u igri glavom - rekao je nakon utakmice trener "kraljeva" Carlo Ancelotti.

Potez utakmice izveo je u sudačkoj nadoknadi brazilsko čudo od djeteta Endrick (18) koji je zabio kontru udarcem s 25 metara u debiju u Ligi prvaka postavši najmlađi Realov strijelac u tom natjecanju. A već se i oženio.

- Endrick je bio hrabar jer je to bio zadnji udarac na utakmici. Trebalo je to vjerojatno riješiti tri na jedan, ali napravio je dobro jer je najkompliciranije rješenje ispalo najbolje. On radi stvari koje drugi ne mogu zamisliti, talentiran je, pokazuje to na utakmicama i treningu. Jak je i ima odličan udarac. Što se vjenčanja tiče, privatni život teško mi je komentirati, ali u ova dva dana pokazao da je hrabar u svakom smislu - dodao je Ancelotti, a Endrick je otkrio:

- Kad sam se zagrijavao, Rüdiger mi je rekao da je spreman zabiti gol. Kako sam ja zabio? Vinicius i Mbappe su mijenjali mjesta, pomislio sam da je najbolje da je opalim i zabio sam ga.

Foto: Juan Medina

Rodrygo je bio jasan:

- Endrick je lud, napravio je što nitko drugi ne bi napravio, ali presretan sam zbog njega i razumijem veselje koje sad osjeća.