VIDEO Modrić proslavio pobjedu kao da je osvojio Ligu prvaka! Pogledajte zašto ga toliko vole

Piše Boris Trifunović,
Foto: Arena Sport/Screenshot, AC Milan/X

MILAN - NAPOLI 2-1 Milan je izdržao s desetoricom, a Modrić je pao na koljena. Njegova proslava bila je toliko nabijena emocijama da je brzo obišla svijet, a počast mu je odao i klub

Milan je u derbiju 5. kola Serie A s igračem manje pobijedio Napoli 2-1 na San Siru preuzevši vrh ljestvice Serie A

Hrvatski kapetan Luka Modrić (40) je odlično odradio cijeli susret za Milan. Ponovno je bio neizostavan kotačić momčadi Massimiliana Allegrija i s Adrienom Rabiotom te Youssoufom Fofanom "pojeo" vezni red Napolija u sastavu Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav LobotkaAndré-Frank Zambo Anguissa.

Modrić je, između ostalog, isporučio klasno proigravanje u prostor Rafaela Leaa preko pola terena, odličan pokušaj prebacivanja zadnje linije za Estupinana, u jednom trenutku je izvrtio De Bruynea, a iskazao se i u obrambenim zadacima, pogotovo kada je Milan ostao s igračem manje. Jedan od njih bio je kada je u 91. minuti glavom preusmjerio putanju lopte poslije udarca Neresa i spasio gol svoje momčadi.

Na kraju utakmice proslavio je kao da je osvojio Ligu prvaka, toliko još ima žara u njemu. San Siro je ponovno prepoznao njegovo zalaganje i klasu pa su navijači još jednom zapljeskali hrvatskom kapetanu.

Modrićeva proslava bila je toliko nabijena emocijama da mu je počast odala i službena stranica Milana neposredno nakon velike pobjede.

Modrić protiv Napolija:

