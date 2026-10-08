VIDEO Modrić u tajnosti stigao u Madrid i posjetio igrače Reala, snimili ga na izlazu iz stadiona

Luka Modrić ponovno se našao u središtu pažnje španjolskih medija. Hrvatski kapetan u srijedu je svratio u Realov trening-centar u Valdebebasu i ondje proveo nekoliko sati u druženju s bivšim suigračima. Ekskluzivnu snimku Modrićevog odlaska iz kluba objavio je portal El Chiringuito.

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Prema informacijama novinara El Chiringuita, Marcosa Benita, Modrić je u kamp stigao prije poslijepodnevnog treninga, koji je počeo u 15.30. Nakon nekoliko sati napustio je kompleks, a El Chiringuito objavio je snimku njegova odlaska u 21:09. Modrić je pritom kapuljačom pokušao sakriti lice pred kamerama. Real se zasad nije oglasio o njegovu posjetu, a nisu poznati ni detalji druženja s bivšim suigračima.

⏰ Modric abandona Valdebebas a las 21:09 tras la visita a sus excompañeros. 📹 @marcosbenito9 https://t.co/CF1rtmceP8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 7, 2026

Modrić je upravo nakon dvoboja na Poljudu govorio o mogućnosti povratka u Real nakon završetka igračke karijere. Hrvatski veznjak nije skrivao koliko mu klub znači.

- Real Madrid je moj dom, klub mog života, ondje sam proveo 13 godina. Vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti. Naravno da bih volio raditi za Real Madrid, ali moram se i pripremiti. Mnogo se stvari mora poklopiti da bih se vratio. Bio bi to san, ali zasad ne razmišljam o tome. Ne treba ništa forsirati. Mora to biti nešto u čemu ću se osjećati korisnim - rekao je Modrić.