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VIDEO Modrić u tajnosti stigao u Madrid i posjetio igrače Reala, snimili ga na izlazu iz stadiona

Piše 24sata,
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VIDEO Modrić u tajnosti stigao u Madrid i posjetio igrače Reala, snimili ga na izlazu iz stadiona
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Modrić šokirao posjetom Realu! U Valdebebasu se družio s bivšim suigračima, a španjolski mediji odmah raspalili o njegovu povratku

Admiral

Luka Modrić ponovno se našao u središtu pažnje španjolskih medija. Hrvatski kapetan u srijedu je svratio u Realov trening-centar u Valdebebasu i ondje proveo nekoliko sati u druženju s bivšim suigračima. Ekskluzivnu snimku Modrićevog odlaska iz kluba objavio je portal El Chiringuito.

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Prema informacijama novinara El Chiringuita, Marcosa Benita, Modrić je u kamp stigao prije poslijepodnevnog treninga, koji je počeo u 15.30. Nakon nekoliko sati napustio je kompleks, a El Chiringuito objavio je snimku njegova odlaska u 21:09. Modrić je pritom kapuljačom pokušao sakriti lice pred kamerama. Real se zasad nije oglasio o njegovu posjetu, a nisu poznati ni detalji druženja s bivšim suigračima.

Modrić je upravo nakon dvoboja na Poljudu govorio o mogućnosti povratka u Real nakon završetka igračke karijere. Hrvatski veznjak nije skrivao koliko mu klub znači.

- Real Madrid je moj dom, klub mog života, ondje sam proveo 13 godina. Vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti. Naravno da bih volio raditi za Real Madrid, ali moram se i pripremiti. Mnogo se stvari mora poklopiti da bih se vratio. Bio bi to san, ali zasad ne razmišljam o tome. Ne treba ništa forsirati. Mora to biti nešto u čemu ću se osjećati korisnim - rekao je Modrić.

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