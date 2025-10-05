Obavijesti

VIDEO Moro zabio nakon skoro dvije godine! I to spektakularno

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Arenasport/Screenshot

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro briljirao je za Bolognu protiv Pise! Zabio je gol iz slobodnjaka nakon 658 dana, pridonoseći visokom vodstvu domaćina

Nogometaši Bologne bili su raspucani u dvoboju šestog kola Serie A protiv Pise na svom stadionu, a jedna od najraspoloženijih igrača domaćina bio je hrvatski reprezentativac Nikola Moro koji je zabio nakon gotovo dvije godine. I to kako!

Solinjanin je iz slobodnjaka u 38. minuti sa 17-18 metara prebacio živi zid i, uz njegovu malu pomoć, pospremio loptu u mrežu za 2-0. Zadnji je gol prije ovog Nikola zabio još 17. prosinca 2023. u pobjedi nad Romom 2-0. To mu je četvrti u 91. nastupu za talijanski klub, a ima i osam asistencija.

Gol Nikole More protiv Pise pogledajte OVDJE.

Nicolo Cambiaghi doveo je Bolognu u vodstvo u 25. minuti, Riccardo Orsolini u 40. zabio je treći, a Jens Odgaard u 53. minuti četvrti protiv novaka u ligi. Dvoboj je u tijeku.

