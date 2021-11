Gledajte, sudac sve mora objasniti, ali on ne govori. Jeste li gledali utakmicu? Što je učinio pogrešno? Vi recite, ekspresno je odgovorio trener Rome Jose Mourinho novinaru nakon remija protiv Bodo Glimta (2-2) u Konferencijskoj ligi.

Prošlo kolo su Talijani teško izgubili kod Norvežana (6-1), a ni u Rimu im nije išlo lakše. Uspjeli su uzeti bod, ali trener 'vučice' nikako nije bio zadovoljan i nije se mogao pomiriti s rezultatom. Nakon svega, u svom je temperamentnom stilu 'porazgovarao' s novinarom.

Mislite da je trebalo biti penala?

- Ma dajte. Znate to.

Vi mislite da je trebalo biti penala?

- I vi to mislite. Recite što ste vidjeli.

Sjedio sam jako daleko, nisam ništa vidio.

- Čak ni na ekranu? Niste gledali nakon utakmice?

Mislite da vam je sudac ukrao pobjedu?

- Naravno.

A što mislite o Bodo Glimtu kao protivniku?

- Dobra su momčad s dobrim igračima. Imali su dva udarca i zabili su dva gola, trebali smo imati dva penala i imali smo još nekoliko prilika za zabiti. Ali to je igra - završio je 'The Special One'.

Bilo kako bilo, Roma se trenutno nalazi na drugom mjestu grupe C u Konferencijskoj ligi i favoriti su za prolaz dalje. No, pitanje je koliko im je to natjecanje uopće važno, ali svakako je zabavno posjetiti se na Mourinha u ovakvim izdanjima.