VIDEO Mršava pobjeda 'modrih' na Maksimiru: Beljo zatresao mrežu za povratak na vrh HNL-a

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Deseci tisuća na prosvjedu na Jelačiću, Plenki uz jezero Como Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Više desetaka tisuća građana iz cijele Hrvatske pridružilo se prosvjedu "Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku" u organizaciji građanske inicijative 'Gospić je naš dom'. Sve je proteklo mirno, bez incidenata, s govornice se nije moglo čuti političare, već samo građane, ogorčene zbog otpada u Gospiću, ali i brojnim drugim krajevima Hrvatske. Dok je trajao prosvjed, premijer Andrej Plenković nije bio u Hrvatskoj već na jezeru Como u Italiji na kojem se raspravljalo o globalnim pitanjima. Virusom Zapadnog Nila u cijeloj je Europi zaraženo preko tisuću ljudi, podatak je Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Još jednom će Luka Modrić (40) povesti Hrvatsku. Kapetan "vatrenih" ostaje na raspolaganju reprezentaciji i bit će na popisu Slavena Bilića za rujanske utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija...

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