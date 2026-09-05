SAŽETAK DINAMO - GORICA
VIDEO Mršava pobjeda 'modrih' na Maksimiru: Beljo zatresao mrežu za povratak na vrh HNL-a
DINAMO - GORICA 1-0 Dinamo je u 6. kolu dočekao Goricu, a susret na Maksimiru završio je minimalnom pobjedom 'modrih'. Jedini gol na susretu dao je Dion Drena Beljo kojemu je ovo bio sedmi gol sezone, a s ova tri boda Dinamo je opet prvi na tablici u HNL-u. 'Modri' imaju i bolju gol razliku od drugoplasiranog Varaždina, imaju tri gola prednosti
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