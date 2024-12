VIDEO Na koga vas podsjeća ovaj mladić? Njegov otac bio je najbolji igrač na svijetu...

Crna, lepršava kosa i dugi korak koji protivnika ostavlja u blatu. Lopta se lijepi za kopačku, a oko vidi sve na terenu. Ovih dana na društvenim mrežama isplovio je jedan video koji je mnoge vratio u magičnu prošlost kada je jedan brazilski čarobnjak plesao nogometnim travnjacima i bio najbolji na svijetu. No, to nije veliki Ricardo Izecson dos Santos Leite, prepoznatljiv kao Kaka (42). To je njegova reinkarnacija, slika i prilika. Njegov sin Luca Celico Leite.

Legendarni Brazilac, koji spada u knjigu s onim koricama 'eh, da nije bilo prokletih ozljeda', umirovio se prije sedam godina u dresu Orlando Cityja, no uskoro bi mogao dobiti nasljednika na nogometnim prostranstvima. Njegov sin (16) još se kali u mlađim kategorijama u Brazilu i priprema za veliku scenu, a ono što vidimo, pokupio je od tate nogometne gene.

Osim što je njihova fizička sličnost nevjerojatna, izgledaju kao dvojnici, Luca stilom igre podsjeća na svog oca. Krasi ga fenomenalna kontrola lopte i pregled igre. Oduševio je driblinzima i dodavanjima, mnoge podsjetio na velikog Kaku. Sve predispozicije su tu, ali na njemu je da nastavi raditi, upijati i slušati savjete trenera i svog oca. A onda, tko zna, ako i upola ponovi njegovu karijeru, bit će to velika priča.

Njegov otac imao je čudesnu karijeru. Igrao je za Sao Paulo, Milan, Real Madrid i Orlando, nogomet života igrao je na San Siru. S klubom je osvojio Ligu prvaka, Serie A, europski i talijanski Superkup, od 2003. do 2009. bio je jedan od najboljih na svijetu, a 2007. to je i službeno postao kada je osvojio Zlatnu loptu. Postao je tek osmi na svijetu koji u svojim vitrinama ima nagradu za najboljeg na svijetu, titulu svjetskog prvaka koje je osvojio s Brazilom i trofej Lige prvaka.

Za Milan je zabio 104 gola i asistirao za 81 u 307 utakmica. Real Madrid ga je u ljeto 2009. godine kupio za 67 milijuna eura, no nažalost, tada je krenuo njegov strmoglavi pad.

Nije se snašao u zvjezdanom Realu, a nisu mu pomogle niti brojne ozljede pa je u četiri godine odigrao 120 utakmica i zabio 29 golova uz 39 asistencija. Vratio se u Milan 2013. godine, no to više nije bilo to. Ubrzo je otišao u Sao Paulo pa u Orlando gdje je i zaključio veliku karijeru.