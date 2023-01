VIDEO Nadal izgubio set i sretni reket: Sudac, dečko ga je ukrao!

Kada je 2001. godine osvojio Wimbledon, Goran Ivanišević je svaki dan jeo istu hranu u istom restoranu te svako jutro na televiziji gledao Teletubbiese. Marin Čilić se, pak, na putu do osvajanja titule na US Openu 2014. godine nije brijao dva tjedna. Mnogi sportaši su praznovjerni i vjeruju da će pobijediti samo ako se drže svojih rituala. Sve mora biti na svome mjestu.

Tenisači su posebna priča, a uvijek je prednjačio Rafael Nadal koji već dvadesetak godinu ima standardnu proceduru uoči i tijekom mečeva. Da se niste usudili poremetiti ga.

Jedan od rituala je ono diranje po ramenu, gležnju, nosu, uhu uoči servisa koje mnoge iritira, bočice vode moraju etiketom biti okrenute prema terenu, a baš nitko mu ne smije dirati rekete koji su uredno posloženi u torbi. To je njegov alat koji nitko ne smije taknuti, što je jedno od praznovjerja.

A to mu je jedan dječak napravio u prvom kolu Australian Opena protiv Jacka Drapera. U pauzi između gemova, Rafa je ostavio svoj sretni reket na klupu, obrisao se ručnikom i osvježio, a kada je krenuo vratiti se na teren, reketa nije bilo! Zbunjenom Nadalu nije bilo ništa jasno, no kada mu taknete reket s kojim igra, pogotovo ovaj 'sretni', gadno ste pogriješili.

Na kraju se ispostavilo da ga je 'maznuo' dječak koji skuplja loptice. Rafa je sve rekao sucu koji je potom odmah reagirao i pozvao organizatore da potraže dječaka, no bezuspješno. Morao je iz torbe uzeti drugi, na kraju je slavio, ali to nije bilo to.

Teže od očekivanog pobijedio Britanca Jacka Drapera (7-5, 2-6, 6-4, 6-2) i plasirao se u drugo kolo Australian Opena. E sada je li reket razlog tome...

Draper mu je stvorio velike probleme, pogotovo u drugom i trećem setu, no kada se meč lomio, ostao je bez snage, a presudilo je iskustvo i klasa velikog Nadala.

