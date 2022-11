Našičani slavili u novoj drami: Progurao loptu golmanu kroz noge u zadnjim sekundama!

Rukometaši Nexea ubilježili su i treću pobjedu u skupini C Europske lige svladavši u Našicama portugalski Sporting s 32-31 (22-16) golom Ivana Sršena tri sekunde prije kraja.

Našičani su vodili cijelu utakmicu i nakon odličnog prvog dijela činilo se da će lako do maksimalnog učinka u Europskoj ligi. No, sastav iz Lisabona je puno bolje odigrao drugi dio, golom Coste 30 sekundi prije kraja izjednačili su na 31-31, da bi Sršen tri sekunde prije kraja zabio za pobjedu.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Bila je to drama nad dramama. Našičani su kružili loptom, koja je prije isteka napada došla do Sršena. Zaletio se prema devet metara, pucao ispod ruke, lopta se nekako izmigoljila kroz noge golmana i zakoprcala se u mreži za erupciju oduševljenja na tribinama. Ako je itko specijalist za golove u zadnjim sekundama, to je sigurno Nexe. Za rukom im je pošlo već dvaput ove sezone i to u Europi, a prošle sezone su zahvaljujući infarktnim golovima plasirali se na Final Four gdje su na kraju osvojili četvrto mjesto.

Kod Nexea je najbolji bio Fahrudin Melić s 11 golova, a Tomislav Severec je dodao šest, dok je Sporting predvodio Martin Costa s 12 golova.

Nakon tri kola španjolski Granollers i Nexe imaju po maksimalnih šest bodova, dok Sporting ima dva boda.

Prve četiri momčadi iz skupine prolaze dalje.

