VIDEO Navijači izviždali igrača zbog kojeg je Sopić smijenjen, on zabio pa slavio kao Ronaldo

Nogometaši Mure su u osmom kolu slovenske Prve Lige pobijedili Primorje 4-0, a jedan od strijelaca bio je Steven Juncaj (26), krilni napadač i sin biznismena Georgea Juncaja, zbog kojeg se podiglo dosta prašine u Rijeci kada je Željko Sopić dobio otkaz.

Događanja u Hrvatskoj nisu promaknula Slovencima jer u međuvremenu je tata George uložio u Muru pa sebe postavio na mjesto sportskog direktora. Trener Tonči Žlogar koji njegova Stevena nije htio stavljati u igru doživio je istu sudbinu kao Sopić, a Juncaj mlađi konačno je dočekao svojih pet minuta kod Oskara Drobnea zabivši protiv Primorja.

Foto: NK Rijeka

Navijači su mu zviždali na svaki kontakt s loptom i možete zamisliti kako je igrati u takvim okolnostima. On im je uzvratio pogotkom pa proslavio gol kao Cristiano Ronaldo.

>> VIDEO: GOL STEVENA JUNCAJA

- Stvarno mislim da nije floskula kad kažu da je sport najzdravija grana našeg društva. No, kakvi bismo mi bili ljudi kad bi rezali tu granu? Došao sam u situaciju da je nekome nešto obećano i prije mog dolaska. Za nešto. I sve je to u najboljem redu, do trenutka kad sam shvatio da to nije kvaliteta za Rijeku. Ljudi, ovo je Rijeka, a ne neki bezvezni klub. Rijeka - rekao je Sopić nakon otkaza u Rijeci.