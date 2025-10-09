VIDEO Hrvatske pjesme trešte Pragom: 'Kol'ko nas ima, j...te kol'ko nas ima', 'Bježite ljudi...'

ŠTO KAŽETE?

VIDEO Pogledajte cijene voća i povrća na tržnici u Albaniji: Usporedili smo ih s našima Naš čitatelj je posjetio Albaniju i otišao na lokalnu tržnicu, gdje je bio iznenađen cijenama i urednošću. Među ponudom voća i povrća našao je kivi po 3 eura, šipak 2 eura, domaći limun 2 eura, crno grožđe 1,5 eura, tikve 1 euro, domaće jabuke 1 euro, mahune 3,5 eura, kruške 3 eura i nektarinke 2,50 eura. 'Nevjerojatno je sve čisto i uredno, ne govorim samo o tržnici. Za deset eura kupio sam punu vrećicu voća, a na placu u Utrinama to bi me sigurno stajalo dvostruko više', rekao je naš čitatelj, ističući koliko je pozitivno iznenađen kvalitetom i cijenama u Albaniji. Za usporedbu, na stranicama Zagrebačkog Holdinga potražili smo cijene voća i povrća na Tržnici Utrine. Tamo stoji da je kivi 3-4 eura, limun 1,5-2 eura, grožđe 3-4 eura, jabuke između 1,50 - 2,50 eura, a kruške 2-3 eura. Cijene ostalih namirnica nisu navedene na stranicama

Kopiranje linka