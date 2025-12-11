VIDEO Navijači Real Betisa uz pjesmu idu prema Maksimiru. Evo kako su dočekali tramvaj

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT
Adventski kalendar božićnih kolača, 11. dan: Medvjeđe šape
Baka Ana vam priprema medvjeđe šape - mekani kolač s okusom kakaa savršen za sve ljubitelje čokolade i one koji žele uživati u blagdanskim kolačima. Sve do 25. prosinca pratite video serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Apsurd oko dozvola za solarne elektrane, župan je prešutio...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dozvole za pet solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi temeljem kojih privatni investitor Dubravko Posavec sa svojim tvrtkama izvlašćuje zemljišta izdane su nezakonito, detalji optužnice u aferi Geodezija, peticija za micanje molitelja, Krunoslav Fehir dobio je šest mjeseci zatvora u Beogradu...
VIDEO Mladi Palestinci u Gazi uređuju crkvu za Božić: ‘Pokušavamo biti sretni’
GAZA - U Crkvi Svete Obitelji u Gradu Gazi mladi jedva čekaju proslaviti miran Božić nakon dvije godine bombardiranja. Curice uređuju božićne jaslice, dok dječaci vježbaju pjesme na klaviru. Izgubili smo sve u ratu, pokušavamo ponovno biti sretni - rekla je Hilda Ayad (17)
Totalni show! Vuco zapjevao 'Miljacku' pa najavio rekord: 'Idem nadmašiti samog sebe!'
Ovo je bilo spontano. Ja nekad znam doći na privatne zabavice i onda me ponijela pjesma. A kako sam ja svestran, zanimljivo je ovako vidjeti moju interpretaciju i u raznim prilikama i u raznim žanrovima, rekao nam je Siniša Vuco, koji nam je poslao snimku na kojoj izvodi kultnu Halidovu pjesmu 'Miljacka'. Na snimci Vuco u svom prepoznatljivom stilu daje potpuno drugačiju, energičnu verziju jedne od najpoznatijih sevdalinki. Uz samu interpretaciju, pjevač je otkrio i zanimljiv detalj o vokalnoj tehnici koju koristi. 'To je u biti tehnika pjevanja s kojom sam držao najduži ton ikad snimljen. Ubrzo idem nadmašiti vlastiti svjetski rekord, idemoooo!', rekao je Vuco.
Adventski kalendar kolača, dan deseti: Vanilin kiflice bake Ane
Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Danas baka Ana pokazuje kako priprema vanilin kiflice! Sa savršenim spojem orašastih okusa, nježnim mirisom vanilije i bogatstvom maslaca ove preukusne domaće kiflice tope se u ustima
