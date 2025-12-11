Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŠPANJOLCI U ZAGREBU

VIDEO Navijači Real Betisa uz pjesmu idu prema Maksimiru. Evo kako su dočekali tramvaj

Dinamo dočekuje Real Betis u 6. kolu Europske lige na Maksimiru, a na jugu stadiona naći će se i gostujućih navijača. Viđeni su Španjolci kako na glavnom kolodvoru uz pjesmu i odlično raspoloženje dočekuju tramvaj i ulaze u isti

Pokretanje videa...

Navijači Betisa čekaju tramvaj 00:40
Navijači Betisa čekaju tramvaj | Video: Luka Safundžić/24sata
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar božićnih kolača, 11. dan: Medvjeđe šape

Baka Ana vam priprema medvjeđe šape - mekani kolač s okusom kakaa savršen za sve ljubitelje čokolade i one koji žele uživati u blagdanskim kolačima. Sve do 25. prosinca pratite video serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Medvjeđe šape 02:05
Adventski kalendar božićnih kolača: Medvjeđe šape | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Apsurd oko dozvola za solarne elektrane, župan je prešutio...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dozvole za pet solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi temeljem kojih privatni investitor Dubravko Posavec sa svojim tvrtkama izvlašćuje zemljišta izdane su nezakonito, detalji optužnice u aferi Geodezija, peticija za micanje molitelja, Krunoslav Fehir dobio je šest mjeseci zatvora u Beogradu...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Apsurd oko dozvola za solarne elektrane, župan je prešutio... 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Apsurd oko dozvola za solarne elektrane, župan je prešutio... | Video: 24sata/Video
IZGUBILI SVE U RATU

VIDEO Mladi Palestinci u Gazi uređuju crkvu za Božić: ‘Pokušavamo biti sretni’

GAZA - U Crkvi Svete Obitelji u Gradu Gazi mladi jedva čekaju proslaviti miran Božić nakon dvije godine bombardiranja. Curice uređuju božićne jaslice, dok dječaci vježbaju pjesme na klaviru. Izgubili smo sve u ratu, pokušavamo ponovno biti sretni - rekla je Hilda Ayad (17)

Pokretanje videa...

Mladi Palestinci u Gazi uređuju crkvu za Božić: ‘Pokušavamo ponovno biti sretni’ 01:20
Mladi Palestinci u Gazi uređuju crkvu za Božić: ‘Pokušavamo ponovno biti sretni’ | Video: 24sata/Reuters
'DIVLJA' VERZIJA HALIDOVA HITA

Totalni show! Vuco zapjevao 'Miljacku' pa najavio rekord: 'Idem nadmašiti samog sebe!'

Ovo je bilo spontano. Ja nekad znam doći na privatne zabavice i onda me ponijela pjesma. A kako sam ja svestran, zanimljivo je ovako vidjeti moju interpretaciju i u raznim prilikama i u raznim žanrovima, rekao nam je Siniša Vuco, koji nam je poslao snimku na kojoj izvodi kultnu Halidovu pjesmu 'Miljacka'. Na snimci Vuco u svom prepoznatljivom stilu daje potpuno drugačiju, energičnu verziju jedne od najpoznatijih sevdalinki. Uz samu interpretaciju, pjevač je otkrio i zanimljiv detalj o vokalnoj tehnici koju koristi. 'To je u biti tehnika pjevanja s kojom sam držao najduži ton ikad snimljen. Ubrzo idem nadmašiti vlastiti svjetski rekord, idemoooo!', rekao je Vuco.

Pokretanje videa...

Vuco izvodi miljacku 00:50
Vuco izvodi miljacku | Video: privatna arhiva
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, dan deseti: Vanilin kiflice bake Ane

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Danas baka Ana pokazuje kako priprema vanilin kiflice! Sa savršenim spojem orašastih okusa, nježnim mirisom vanilije i bogatstvom maslaca ove preukusne domaće kiflice tope se u ustima

Pokretanje videa...

Adventski kalendar božićnih kolača: Vanilin kiflice 02:05
Adventski kalendar božićnih kolača: Vanilin kiflice | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025