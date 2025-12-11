VIDEO Navijači Real Betisa uz pjesmu idu prema Maksimiru. Evo kako su dočekali tramvaj

'DIVLJA' VERZIJA HALIDOVA HITA

Totalni show! Vuco zapjevao 'Miljacku' pa najavio rekord: 'Idem nadmašiti samog sebe!' Ovo je bilo spontano. Ja nekad znam doći na privatne zabavice i onda me ponijela pjesma. A kako sam ja svestran, zanimljivo je ovako vidjeti moju interpretaciju i u raznim prilikama i u raznim žanrovima, rekao nam je Siniša Vuco, koji nam je poslao snimku na kojoj izvodi kultnu Halidovu pjesmu 'Miljacka'. Na snimci Vuco u svom prepoznatljivom stilu daje potpuno drugačiju, energičnu verziju jedne od najpoznatijih sevdalinki. Uz samu interpretaciju, pjevač je otkrio i zanimljiv detalj o vokalnoj tehnici koju koristi. 'To je u biti tehnika pjevanja s kojom sam držao najduži ton ikad snimljen. Ubrzo idem nadmašiti vlastiti svjetski rekord, idemoooo!', rekao je Vuco.

