VIDEO Nesvakidašnja utakmica u Bundesligi. Tri crvena, osam golova i golčina s centra!

Tri crvena kartona u prvom poluvremenu, a osam golova u drugom poluvremenu. Sažetak je to nesvakidašnje utakmice koju su odigrali Bayern München i Darmstadt (8-0) u 9. kolu Bundeslige.

Prvi put u povijesti Bundeslige vidjeli smo tri crvena kartona u prvom poluvremenu. Joshua Kimmich pocrvenio je već u petoj minuti nakon što je srušio igrača Darmstadta koji je išao sam na Neuera. Dalo je to polet osjetno slabijim gostima da ipak mogu do nekog čuda na Allianz Areni, no gotovo identična situacija u 19. minuti i novi crveni. Ovaj put je Gjasul srušio Laimera na rubu šesnaesterca i pocrvenio.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Ni to nije bilo sve od festivala crvenih kartona. Hrvatski nogometaš Matej Maglica je kao zadnji čovjek obrane srušio Harryja Kanea pa i on završio u svlačionici prije vremena.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Bayern je i u prvom dijelu rešetao po golu, ali lopta nije htjela u mrežu. U nastavku se otvorilo. Utrpali su čak osam golova, Kane je zabio tri, dva Musiala i Sane, a jedan Müller.

Posebno atraktivan gol bio je onaj za 5-0 kada je Kane s centra spektakularno prebacio golmana i smjestio loptu u mrežu.

Video svih golova pogledajte OVDJE