VIDEO Neviđeni TV istup Josea Mourinha: 'Bio je nevidljiv, ali je bio igrač utakmice. I smrdi!'

Fenerbahče je u nedjelju u ludoj utakmici preokretom pobijedio Trabzonspor na gostovanju 3-2 golom Sofyana Amrabata u 102. minuti. Trener José Mourinho bio je izvan sebe, utrčao je u teren, uklizao, pao pa se izgrlio s Dominikom Livakovićem. Nakon tri uzastopna remija, od čega dva u Europi, Fener je povezao dvije prvenstvene pobjede.

No usprkos pobjedi portugalski "The Special One" nije odisao pozitivom, već je bio bijesan zbog reakcija VAR suca Attile Karaoglana.

- Govorim u ime svakog navijača Fenerbahčea, ne želimo da nam ikad više sudi! To smrdi, to smrdi. Ne želimo ga kao VAR suca, još manje na terenu. Još je gore nego što su mi govorili. Igrali smo protiv sustava, a to je najteže. Igrali smo protiv dobrog protivnika i atmosfere, ali i sustava. Zato je ova pobjeda još slađa - kazao je Mourinho za turski beIN Sports.

- Glavni sudac (Ohuzhan Cakir, op.a.) je bio samo mali čovjek na terenu, ali je sudac bio Atilla Karaoglan, igrač utakmice. Od nevidljivog čovjeka postao je najvažniji čovjek utakmice - rekao je Mou pa pojasnio:

- To nije crveni karton na Brightu? Karaoglan je radio što, pio je kavu u to vrijeme? Nije vidio crveni karton za tog igrača? Mogao je dati dva penala Trabzonsporu koja glavni sudac nije vidio, a onda je pio turski čaj kad je bio čisti penal za nas i nije ga sudio. Ili je spavao ili je pio čaj. Ovo nije moja zemlja, ali mi je stalo. Vi Turci biste trebali govoriti o ovome i ne šutjeti. Znam da će mi sustav htjeti začepiti usta, ali (lupa se po prsima), mi smo čisti.

Fenerbahče je nakon 10 kola turskog prvenstva drugi na ljestvici s pet bodova zaostatka za vodećim Galatasarayem. Trabzonspor, bivši klub Nenada Bjelice, drugim porazom u nizu pao je na 11. poziciju.